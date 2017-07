'Surviving Africa': ecco chi prenderà il posto di Raz Degan al timone del reality

Raz Degan 'silurato' dal suo programma tv: Surviving Raz ha cambiato nome e conduttore. Ecco chi prenderà il posto dell'ex compagno di Paola Barale

di Eleonora D'Urbano - 28 Luglio 2017

SHARE

Raz Degan silurato, Surviving Africa condotto proprio dall'ex naufraga

In un primo tempo era Surviving Raz e il timoniere d'eccezione del nuovo reality targato Mediaset sarebbe dovuto essere Raz Degan; poi il vincitore de L'Isola dei Famosi non è stata più una priorità per il Biscione, gli accordi sono saltati e a sopravvivere è rimasto un programma ambientato nel continente nero, appunto Surviving Africa.

RAZ DEGAN E PAOLA BARALE, ECCO LA FOTO 'COMPROMETTENTE' DEI DUE EX

Ora che Raz Degan è fuori dai giochi, si corre ai ripari per cercare un degno sostituto alla conduzione della trasmissione nuova di zecca che vedrà due squadre di Vip fronteggiarsi per due mesi in una serie di prove estreme.

Il settimanale Chi lancia l'indiscrezione e punta tutto su Simona Ventura, figliol prodiga tornata a Cologno, che pare aver già preparato le valigie per imbarcarsi nella nuova avventura. La conduttrice, reduce da una seconda stagione di Selfie che non ha brillato come molti avevano previsto, torna nel suo ambiente più naturale e confacente, il reality, e siamo certi che apporterà a Surviving Africa sia l'esperienza maturata in tanti anni di Isola come presentatrice sia dopo aver sperimentato l'Honduras come concorrente.

Vedremo se il rumor svelato da Alfonso Signorini sarà confermato o meno, certo è che i due maggiori reality di Canale 5 – il GF Vip e l'Isola dei Famosi – sono già stati assegnati (a Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi): se c'è ancora spazio su Italia 1, SuperSimo sembra la candidata più adatta. Che ne penserà Raz Degan delle indiscrezioni che stanno serpeggiando in queste ore?

Fotogallery@Social/UfficioStampa