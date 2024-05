Ultimo appuntamento con ‘Splendida Cornice’ di Geppi Cucciari che, nella puntata di giovedì 2 maggio, propone una clip di Francesca Michielin: ecco il video.

Si chiude la stagione di Splendida Cornice, programma condotto da Geppi Cucciari che conclude la programmazione stagionale come terzo programma più visto di Rai3 nella giornata di giovedì 2 maggio (6,72% di share). Tanti gli ospiti in studio, dal regista Ferzan Özpetek con la sua ultima opera letteraria dal titolo Cuore Nascosto all’attore Vinicio Marchioni in veste di scrittore con il libro intitolato Tre Notti. Dal comico Lillo a Elio e i Negrita.

E tra i contributi video della serata, anche l’esibizione di Francesca Michielin sul palco dell’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante. Durante la sua performance, infatti, l’artista ha proposto una rivisitazione del suo famoso brano Nessun grado di separazione che, per l’occasione, ha messo al centro il tema del lavoro.

Foto da Ufficio Stampa

Questi i versi:

Ormai lavori solo quando capita,

senza la benché minima gratifica

Sempre un po’ distante dal costo della vita

però ’sta fregatura qua non l’avevi mai sentita

E poi ti han promesso l’assunzione

ma han chiesto di firmare le tue dimissioni in bianco

senza alzare mai la voce

“perché sai quante ne trovo di stagiste meglio di te?”

Nessun tipo di retribuzione

manco un buono passo di consolazione

Non c’è alcuna remunerazione

qua per noi.

Come sempre, il pubblico di Splendida Cornice è formato da spettatori selezionati secondo le demoscopiche Gfk in dialogo con i ‘competenti’, ovvero cattedratici di professione. Presenti il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e il professore ed esperto di cibo Alberto Grandi. Ai loro interventi si aggiungono il controllo ortografico di Andrea Maggi e le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini.

Immagini da Ufficio Stampa / Kikapress