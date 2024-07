Gli annuali premi di Nickelodeon hanno visto trionfare Taylor Swift, Post Malone e Jack Black: ecco quando vedere i Kids’ Choice Awards in Italia.

Sabato 13 luglio sono andati in scena a Los Angeles i Kids’ Choice Awards 2024 che hanno visto eccezionalmente alla conduzione SpongeBob Squarepants con l’amico Patrick Stella in occasione del 25° compleanno. Anche quest’anno l’evento si è confermato tra gli show più spettacolari grazie a performance uniche nell’inimitabile atmosfera di festa, arricchita da tanto slime.

A essere premiati ai KCA2024 sono stati, fra gli altri Serena Williams (che ha ricevuto il Legend Award) e Jack Black come Cattivo Preferito. Pioggia di premi anche per Taylor Swift che, impegnata nella leg europea del suo The Eras Tour, si è aggiudicata ben tre statuette: Artista Femminile Preferita, Star Mondiale Preferita e Tour dell’Anno Preferito. È andato, invece, a Post Malone il premio come Artista Maschile Preferito.

SANTA MONICA, CALIFORNIA – JULY 13: (L-R) Hannah Stocking and Young Dylan appear onstage during Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2024 at Barker Hangar on July 13, 2024 in Santa Monica, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images for Nickelodeon)

In Italia, l’appuntamento con lo show è:

su Nickelodeon (Sky 605) venerdì 19 luglio, alle ore 19:00

(Sky 605) venerdì 19 luglio, alle ore 19:00 su Super! (canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky) sabato 20 luglio alle ore 20:30

(canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky) sabato 20 luglio alle ore 20:30 su Paramount+ dal 20 luglio

In occasione della messa in onda italiana, scopriremo chi sono i vincitori delle due categorie nazionali:

Cantante dell’Anno : Clara – Matteo Romano – The Kolors – Angelina Mango – Bresh – Alfa

Clara – Matteo Romano – The Kolors – Angelina Mango – Bresh – Alfa Social star dell’anno: Kiro Ebra – Space Family – ArienneMakeUp – Matteo Robert – Lisa Lucchetta – Mario Caruso.

Iris di Domenico, è stata l’inviata italiana che ha offerto un racconto unico e vivace su tutto ciò che è successo durante la cerimonia documentando il suo viaggio sui suoi canali social e su quelli ufficiali di @NickelodeonIt e @OfficialSupertv.

Tutti i vincitori dei KCA 2024

TELEVISIONE

Programma TV Preferito (Ragazzi)

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Programma TV Preferito (per famiglie)

Young Sheldon

Reality Show Preferito

America’s Got Talent

Cartone Animato Preferito

SpongeBob SquarePants

Star TV Femminile Preferita (Ragazzi)

Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Musical – La serie)

Star TV Maschile Preferita (Ragazzi)

Walker Scobell (Percy Jackson, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo)

Star TV Femminile Preferita (Famiglia)

Miranda Cosgrove (Carly Shay, iCarly)

Star TV Maschile Preferita (Famiglia)

Iain Armitage (Sheldon Cooper, Young Sheldon)

SANTA MONICA, CALIFORNIA – JULY 13: Shameik Moore accepts the Favorite Animated Movie award for “Spider-Man: Across the Spider-Verse” onstage during Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2024 at Barker Hangar on July 13, 2024 in Santa Monica, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images for Nickelodeon)

CINEMA

Film preferito

Barbie

Attore cinematografico preferito

Timothee Chalamet (Willy Wonka, Wonka)

Attrice cinematografica preferita

Margot Robbie (Barbie, Barbie)

Film d’Animazione Preferito

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Cattivo Preferito

Jack Black (Bowser, The Super Mario Bros. Movie)

MUSICA

Artista Femminile Preferita

Taylor Swift

Artista Maschile Preferito

Post Malone

Gruppo Musicale Preferito

Imagine Dragons

Canzone Preferita

“What Was I Made For?” – Billie Eilish

Collaborazione Musicale Preferita

“Barbie World” – Nicki Minaj, Ice Spice con Aqua

Artista Rivelazione Preferito

Reneé Rapp

Album Preferito

“GUTS” – Olivia Rodrigo

Star Mondiale Preferita

Nord America Taylor Swift

Tour dell’anno Preferito

Taylor Swift: The Eras Tour

Canzone Virale Preferita

“Espresso” – Sabrina Carpenter*

ALTRE CATEGORIE

Creator Maschile Preferito

MrBeast

Creator Femminile Preferita

Lexi Rivera

Gamer Preferito

Kai Cenat

Social Star Musicale Preferita

Bella Poarch

Famiglia dei social media Preferita

Jordan Matter/ Salish Matter

Stella dello Sport Femminile Preferita

Simone Biles

Star dello Sport Maschile Preferito

Travis Kelce

Videogame Preferito

Roblox

