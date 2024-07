Nelly Furtado torna a Isle of MTV Malta: in conferenza stampa, la cantautrice parla del suo nuovo album ‘7’.

È un ritorno quello di Nelly Furtado a Isle of MTV Malta: la cantautrice era già stata sul palco del celebre festival estivo nel 2012 e di quell’esperienza ricorda il caldo ma soprattutto «l’energia del pubblico e i fuochi d’artificio». Quest’anno, il set di Nelly Furtado ha regalato al pubblico maltese i suoi più grandi successi ma anche i nuovi singoli, tra cui Corazón con Bomba Estéreo, a sorpresa sul palco. Il singolo sarà contenuto nel nuovo album 7, in uscita in tutto il mondo a partire dal 20 settembre.

«L’album si chiama 7, perché sono trascorsi sette anni dal mio ultimo album ed è anche il mio settimo progetto. – dice la cantautrice in conferenza – Avevo 500 canzoni e ne ho dovute scegliere solo 14 per non rendere l’album troppo lungo. Dura 38 minuti e ne sono orgogliosa. Come ho scelto le canzoni? Ho cercato di rendere il processo divertente organizzando un party in studio. Ho invitato persone che erano lì per ascoltare i brani in tranquillità e la selezione è stata naturale, è stata un’evoluzione. Sarà un album pieno di gioia ed energia, ma anche di dolore, piacere e passione».

Nelly Furtado e il mondo dei DJ: «Mi hanno riavvicinata alla musica»

Nelly Furtado racconta anche di come si sia riavvicinata alla musica, grazie soprattutto ai remix dei suoi brani che non hanno mai smesso di circolare nei club e sui social media. «Un paio di anni fa – dice – ho iniziato a uscire di più e a sentire le mie canzoni nei club. Vedevo le persone che ballavano Promiscuous, o che cantavano Give It To Me prima dei grandi show nelle arene. Ho sentito le mie canzoni ai party, soprattutto I’m like a bird. La gente si stava divertendo ancora molto con i miei brani ed è stato utile, perché in quel momento stavo registrando e ho provato a portare in studio quell’energia. Ho capito che le persone ascoltano la mia musica perché si sentono bene, voglio che sia per loro un’evasione».

Il rapporto con la community dei DJ è proprio ciò che ha portato Nelly Furtado a riavvicinarsi alla musica. «Negli ultimi due anni – spiega l’artista – ho suonato molto in ogni contesto e mi sono divertita a collaborare con i DJ. Tornare e tastare il terreno di nuovo è stato divertente, non solo perché vedo i miei fan ma anche perché ne incontro di nuovi. Tanti stanno riscoprendo la mia musica ed è surreale». In particolare, Nelly anticipa che l’italiana Deborah De Luca sta lavorando a un nuovo remix di Say it Right («Sarebbe bello anche un remix italiano di Corazón», scherza poi la cantautrice).

«La comunità dei DJ mi ha riportato nel business musicale, perché i DJ hanno iniziato a fare remix della mia vecchia musica. – continua – Un paio di anni fa mi sono esibita per la prima volta in cinque anni. Ero in Australia al Beyond The Valley Music Festival e ho eseguito il mio set, ma con Dom Dolla abbiamo anche eseguito un remix di Say It Right, il Glue Remix che è molto popolare. Ho pensato di dover onorare questo fatto, scrivendo più canzoni così che i DJ possano remixarle».

«E andando più sul personale, dovevo trovare e riscoprire la mia passione per la musica. – dice ancora Nelly Furtado – Quindi sono andata in studio quattro anni fa come un cucciolo spaurito e ne sono uscita da donna potente, perché ho creato una community intorno a me. Nell’album ascolterete molte storie e molte collaborazioni. Corazón è solo l’inizio. Ho dovuto farlo per me. Sono in competizione con me stessa ora e questa è la differenza. In questo momento della mia vita devo pensare solo a portare me stessa. Funziona così nella vita, e sto cercando di rimanere umile, lavorare e fare del mio meglio».

Solo passione in Corazón

A proposito del nuovo singolo, Corazón, Nelly lo definisce «fusion». «Credo che sia un genere a parte. – precisa – È meta in spagnolo e metà in inglese, ma mi rappresenta completamente perché io sono così. Sono cresciuta cantando in portoghese, spagnolo e inglese e non vedo la musica in termini di genere. Anzi, credo che sia irrilevante. Per me la musica è una lingua ed è per questo che amo venire in posti come Malta dove c’è una fusione di culture unica. Senti questa energia provenire dalle persone».

In particolare, chiediamo a Nelly Furtado come sia stato collaborare con Liliana Saumet di Bomba Estéreo. «Io, Liliana e Lido Pimienta ci chiamiamo Le Produttrici. – risponde – Siamo musiciste ma anche mamme. Si può fare se c’è qualcosa che ti appassiona. Avevo bisogno di questa leadership e l’ho trovata in Liliana e Lido. Devo dire che Corazón è più di una canzone, perché parla di come nella vita possiamo perdere il controllo. Se vivi commettendo errori, stai semplicemente seguendo il tuo cuore. E va bene, il cuore non commette errori».

I social media

Infine, Nelly parla di TikTok e del mondo dei social media. «Ero in Svezia per un concerto. – racconta – La prima fila era piena di giovani che cantavano tutte le mie canzoni. Lo trovo fantastico e speciale. La vita in fondo è un cerchio. Mi ispira vedere la mia musica su TikTok, che ora è uno dei miei hobby. Lo capisco e credo che sia necessario abbracciare queste novità».

Sul palco di Isle of MTV Malta 2024 – oltre a Nelly Furtado – si sono esibiti anche RAYE e DJ Snake, oltre agli artisti locali Klinsmann e Sarah Bonnici. Lo show andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV MUSIC (canale 132 e 704 di Sky e in streaming su NOW) sabato 14 settembre dalle 21.00. Inoltre, sarà disponibile successivamente su Paramount+.