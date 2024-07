Vincitrice ai Grammy Awards, Nelly Furtado, pubblica il suo attesissimo nuovo album in studio ‘7’ il prossimo 20 settembre.

Si intitola ‘7’ il nuovo, attesissimo, album in studio di Nelly Furtado la cui pubblicazione globale è stata annunciata per il prossimo 20 settembre. Risultato di quattro anni di lavoro, ‘7’ arriva dopo un periodo nel quale l’artista ha voluto dedicarsi completamente al ruolo di mamma. Ora, però, è tempo di far parlare di nuovo la musica. “Ho iniziato ad uscire di nuovo e continuavo a sentire le mie canzoni che venivano suonate e remixate dai DJ. Allo stesso tempo la mia figlia maggiore mi mostrava continuamente come la comunità online e nuovi fan appartenenti alla GEN Z stavano riscoprendo la mia musica, 20 anni dopo”. Così dichiara la Furtado, aggiungendo: “ho sentito la chiamata”.

Cover da Ufficio Stampa

Ne sono nate ben quattrocento canzoni, tra le quali il singolo già disponibile Corazón in collaborazione con la band Bomba Estéreo. Si tratta di una delle prime canzoni scritte per il nuovo progetto, frutto del legame della Furtado con Liliana Saumet. Circondata dal supporto di altre donne, Nelly ha così trovato ritrovato la sua voce di artista mescolando lingua inglese e spagnola. Corazón è nata in Colombia proprio assieme a Liliana, in un misto di melodie dolci, ritmi pulsanti e suoni eclettici.

“Ho ritrovato la mia voce – riflette Nelly – sono tornata in studio per ritrovare la mia identità artistica. Ho riflettuto molto e fatto un lungo lavoro su me stessa durante questi sette anni trascorsi fuori dalla musica, perciò ho portato questa mia crescita personale in studio. Questo album è molto personale. Riflette il mio percorso attraverso varie fasi: l’essere delusi in amore, il ritrovare di nuovo fiducia come artista, la gioia e la voglia di festeggiare quando ci si nutre delle proprie passioni e quando ci si sente parte di una comunità”.

7 è disponibile per il pre-order in esclusiva in formato fisico sullo shop di Universal Music Italia (LP Silver Standard, LP White Esclusivo e CD autografato). Attesa sul palco di Isle of MTV Malta il 16 luglio, quest’anno Nelly Furtao si è esibita al Lollapalooza e al Coachella. Inoltre, ha tenuto un concerto per la serie Tiny Desk Concert ed è stata co-headliner assieme ad Ed Sheeran al Fan Fest EURO 2024 con cui ha improvvisato una sessione musicale nel backstage cantando I’m Like a Bird.

Immagini da Ufficio Stampa