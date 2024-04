MTV ha annunciato gli headliner della nuova edizione di Isle of MTV Malta, in programma il 16 luglio. Ecco come seguire l’evento e quando andrà in onda in tv.

Dj Snake e RAYE: sono loro gli headliner di Isle of MTV Malta 2024, che torna nella piazza il-Fosos dell’isola di Malta martedì 16 luglio. MTV ha, infatti, annunciato la nuova edizione del più grande festival estivo gratuito d’Europa, che si svolge in collaborazione con l’Autorità del Turismo di Malta. Non solo, quindi, il grande live nel cuore dell’isola ma serate nei club e feste nei locali più in voga dal 16 al 21 luglio per la Isle of MTV Malta Music Week.

“Ancora una volta organizzeremo la festa dell’estate in vero stile MTV”. Così Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount e Chief Content Officer, Music, Paramount+. “Grazie all’incredibile talento di DJ Snake e RAYE, oltre al supporto dei nostri partner di lunga data dell’Autorità del Turismo di Malta, i fan possono aspettarsi un altro indimenticabile show”.

“Isle of MTV è diventato uno dei momenti salienti del calendario annuale di Malta”, commenta Carlo Micallef, CEO di Malta Tourism Authority. “Portando un marchio musicale di prim’ordine e i migliori artisti nelle nostre isole per un concerto gratuito. Il concerto viene anche trasmesso sui canali di MTV, dando una preziosa visibilità alle nostre isole durante tutto l’anno. E attirando il turismo in questi splendidi luoghi”.

Nel corso delle sue quindici edizioni, Isle of MTV Malta ha portato ogni anno decine di migliaia di fan della musica in piazza per assistere alle esibizioni delle più grandi star del mondo, tra cui Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta e Alesso. In Italia i fan potranno vedere lo show sabato 14 settembre su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV MUSIC (canale 132 e 704 di Sky e in streaming su NOW). Inoltre, sarà disponibile successivamente on-demand su Paramount+.

I biglietti per Isle of MTV Malta saranno disponibili a breve.

