Per la terza settimana consecutiva Tony Effe si conferma alla guida della classifica album che ha un podio tutto italiano con Mace e La Sad. Le Top Ten della settimana.

C’è ancora Tony Effe al vertice dalla classifica settimanale degli album più venduti. Il suo ‘ICON’, infatti, mantiene salda la prima posizione lasciandosi alle spalle due delle tre nuove entrate in Top Ten. Si tratta di ‘Maya’ di Mace (alla posizione #2) e ‘Odio La Sad’ de La Sad, che debutta sul terzo gradino della Top of the Music FIMI/Gfk 15/2024

La classifica (dati dal 5 all’11 aprile) vede poi al quarto posto ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi seguito da ‘Radio Sakura’ di Rose Villain (quinta) e ‘Blue Tape’ di Ronodasosa (sesto, new entry). A seguire’ X2VR’ di Sfera Ebbasta (settimo), ‘‘Nei letti degli altri’ di Mahmood (#8), ‘Popolari’ di Rhove e infine ‘E poi siamo finiti del vortice’ di Annalisa (#10).

Top 10 album settimana 17/2024

ICON – Tony Effe Maya – Mace (NEW) Odio La Sad – La Sad (NEW) I nomi del diavolo – Kid Yugi Radio Sakura – Rose Villain Blue Tape – Rondodasosa (NEW) X2VR – Sfera Ebbasta Nei letti degli altri – Mahmood Popolari – Rhove E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa

Guardando, invece, alla chart singoli (download + streaming) non si registrano nuove entrate ma solo alcuni cambi di posizione. L’ultima poesia di Geolier & Ultimo torna al primo posto, seguita da Dopo le 4 di Tony Effe, Bresh & Tedua e Come un tuono di Rose Villain e Guè. AI piedi del podio troviamo Miu Miu di Tony Effe, 100 messaggi di Lazza e Tuta gold di Mahmood.

La Top of the Music dedicata ai singoli prosegue, quindi, con I p’ me, tu p’ te di Geolier (#7), Sinceramente di Annalisa (#8) e Casa mia di Ghali. Chiude la Top Ten settimanale CLICK BOOM! di Rose Villain, in decima posizione.

Top 10 singoli settimana 15/2024

L’ultima poesia – Geolier & Ultimo Dopo le 4 – Tony Effe, Bresh & Tedua Come un tuono – Rose Villain feat. Guè Miu Miu – Tony Effe 100 messaggi – Lazza Tuta gold – Mahmood I p’ me, tu p’ te – Geolier Sinceramente – Annalisa Casa mia – Ghali CLICK BOOM! – Rose Villain

Foto da Ufficio Stampa