Per i dieci anni dalla pubblicazione del suo primo album, Sam Smith annuncia l’uscita di ‘In The Lonely Hour (10th Anniversary)’.

Era il 2014 quando Sam Smith debuttava sulla scena musicale con l’album d’esordio ‘In The Lonely Hour’. Progetto che ha aperto la strada a una serie di successi incredibili per il cantautore inglese. Tra questi, la vittoria di riconoscimenti quali Grammy®, Brit, Golden Globe e Academy Award. Per celebrare l’anniversario di un disco che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica pop, il 2 agosto esce l’edizione speciale ‘In The Lonely Hour (10th Anniversary)’.

Certificato sei volte platino dalla RIAA e vincitore di un Grammy Award, il primo album di Smith è diventato il più venduto del decennio. Le tracce incluse hanno conquistato milioni di fan. basti citare brani quali Stay With Me (Disco di Diamante RIAA nel 2020), I’m Not The Only One (7 Dischi di Platino), Lay Me Down (5 Dischi di Platino). E ancora i singoli certificati Platino Money on My Mind e Like I Can.

La riedizione per il decennale – disponibile in pre-order nello shop online di Universal Music – comprende diverse versioni commemorative. Tutte, oltre alle 10 tracce originali, includono l’inedita Little Sailor. Inoltre, la Collector’s Edition, composta da 4 LP, e il Doppio CD Standard offriranno un totale di 25 tracce, con versioni live dei brani originali, per un’esperienza di ascolto ancora più ricca e coinvolgente.

In concomitanza con questo compleanno, Sam Smith ha lanciato il brand “The Pink House” ispirato alla casa della sua infanzia con l’obiettivo di creare un mondo più sicuro e inclusivo per tutti. Sotto il tetto di “The Pink House”, Sam Smith sta costruendo una fondazione benefica dedicata a supportare la comunità LGBTQIA+. Inoltre, è stato lanciato un podcast omonimo, che vede Sam dialogare con figure di spicco della cultura queer. Ospiti, per esempio, Elliot Page, Laverne Cox e Gloria Estefan, con cui Smith condivide storie di appartenenza e resilienza.

L’artista, intanto, è in tournée con GLORIA – The.Blackout, una collaborazione esclusiva con Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Il tour sta toccando i principali festival europei (di recente ha fatto tappa al Lucca Summer Festival)che prevede una speciale performance al BBC Proms.

