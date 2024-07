Una serata di adrenalina, emozioni e spettacolo con il commento di Luca Franchini e Michele Posa. Ecco dove vedere ‘SummerSlam’.

Dopo il successo di WRESTLEMANIA XL, trasmesso ad aprile, domenica 11 agosto a partire dalle 21:25 arriva in esclusiva su DMAX (canale 52) un altro imperdibile evento premium targato WWE: SummerSlam. L’appuntamento, che si terrà il 3 agosto a Cleveland (Ohio), è il secondo pay-per-view più importante della WWE. E torna in chiaro in Italia per la prima volta dal 1992, offrendo un’occasione unica a tutti i fan italiani.

La trasmissione su DMAX avrà una durata totale di circa 4 ore con il commento esperto di Luca Franchini e Michele Posa, storiche voci del wrestling in Italia. Oltre alla messa in onda televisiva, l’evento sarà anche in live streaming e on-demand su discovery+, dove resterà accessibile per le tre settimane successive.

Foto da Ufficio Stampa

Tra i match di punta, lo scontro tra Liv Morgan e Rhea Ripley per il Women’s World Championship. Dopo un infortunio causato da Liv Morgan, Rhea Ripley torna sul ring, con Dominik Mysterio che potrebbe giocare un ruolo cruciale nello svolgimento del match. Un altro match epico vedrà Cody Rhodes affrontare il nuovo leader della Bloodline, Solo Sikoa, per l’Undisputed WWE Championship.

Grande suspense anche per i match dei titoli principali: Damian Priest sfiderà Gunther per il World Heavyweight Championship, mentre Bayley affronterà Nia Jax per il WWE Women’s Championship. Gunther e Nia Jax, rispettivamente King e Queen of the Ring, metteranno alla prova i campioni in carica in incontri che promettono emozioni e sorprese.

L’ondata di adrenalina continuerà poi su DMAX con la puntata speciale europea di Smackdown che si terrà a Berlino. DMAX trasmetterà l’incontro in anteprima mondiale il 30 agosto alle 22:20, sempre con il commento degli ineguagliabili Franchini e Posa.

Foto da Ufficio Stampa