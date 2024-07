Warner Bros. Discovery è la Casa dei Giochi Olimpici 2024 con oltre 3800 ore live tra discovery+ ed Eurosport. L’AD Araimo: «Offerta monumentale».

La Casa dei Giochi Olimpici 2024. È questo il claim con cui Warner Bros. Discovery annuncia la programmazione per coprire l’evento sportivo dell’estate. Su Eurosport e la piattaforma discovery+, saranno infatti oltre 3.800 le ore di copertura live dedicate alle Olimpiadi. La piattaforma garantirà una visione completa di ogni disciplina e momento dell’evento, arricchita da speciali, approfondimenti e magazine sia da Parigi che dall’Italia.

Obiettivo del gruppo, infatti, è non solo riaccendere l’entusiasmo degli appassionati ma anche coinvolgere i più giovani. “Le Olimpiadi sono qualcosa di eccezionale, il momento olimpico è il momento sportivo per eccellenza”, esordisce l’AD Alessandro Araimo. “E te ne rendi cent quando vai in una città olimpica: ecco, noi vogliamo trasmettere quell’atmosfera anche a chi segue da casa. La nostra grande sfida è cominciata con la missione che il Comitato Olimpico ci ha affidato. Ovvero, vogliamo che i giochi arrivino a tutti e a tutte le fasce di età. E vorremmo coinvolgere soprattutto i giovani coprendo in maniera esaustiva – in termini di tempo e mezzi – per arrivare a tutti nel modo più appassionato possibile”.

Immagine da Ufficio Stampa

“L’offerta di Warner Bros. Discovery e Eurosport per Parigi 2024 è monumentale”, proseguie Araimo. “Grazie a discovery+ ogni abbonato si immergerà come mai prima d’ora in un’esperienza che spazia tra contenuti live, approfondimenti, collegamenti live da Casa Italia, interviste, speciali e decine di contenuti extra. Come broadcaster ufficiale siamo davvero orgogliosi di dare agli oltre 400 atleti della spedizione italiana il palcoscenico che meritano, premiando i sacrifici di anni e mostrando la passione e la dedizione che li ha portati a competere ai Giochi”.

Durante la conferenza stampa, è intervenuto anche il Presidente del CONI Giovanni Malagò. “La valigia è pronta e abbiamo molte frecce al nostro arco poi vedremo sul campo. Mi inorgoglisce il grandissimo coinvolgimento della gente. Non so se è dovuto ai successi degli anni passati o al fatto di aver seminato bene o perché il calcio è andato meno bene… C’è grane fidelizzazione verso l’Italia Team per cui tutti si rivedono nella squadra”.

Gianmarco Tamberi è l’Olympic Ambassador di Warner Bros. Discovery e protagonista della campagna pubblicitaria di Parigi 2024. Tamberi, insieme a Paola Egonu e Marcell Jacobs, è infatti al centro dello spot Break Free sui canali Warner Bros. Discovery.

La programmazione : Eurosport e discovery+

Schierati sul campo e dall’Italia quasi 100 talent, inclusi campioni ed esperti del mondo sportivo, come Dorothea Wierer, Margherita Granbassi, Roberta Vinci, Valentina Marchei. Tutti affiancati da conduttori e giornalisti quali Marco Cattaneo, Giulia Cicchinè, Guido Bagatta, Fabrizio Monari e Zoran Filicic, che da Parigi ci faranno vivere le emozioni di Casa Italia e dei campi di gara.

La copertura quotidiana inizia alle 8:00 con Sveglia Parigi condotto da Rachele Sangiuliano e Fabrizio Monari dalla WBD House allestita all’Hotel Raphael. Dorothea Wierer è invece protagonista di Parigi Doro, diario quotidiano che mostrerà il dietro le quinte dei Giochi. Valentina Marchei segue poi le famiglie degli atleti in Family Cam per chiudere con Place d’Italie, condotto da Marco Cattaneo alle 23:00.

Spostandoci su discovery+, la piattaforma sarà personalizzabile tramite feed per tutte le discipline olimpiche e notifiche di medaglia, disponibili su ogni device. Nel complesso, discovery+ sarà l’unica piattaforma in Italia a garantire la copertura totale di Parigi 2024, risultato di un importantissimo sforzo produttivo, tecnologico ed editoriale.

Immagine da Ufficio Stampa

“Il nostro compito è anche guidare il pubblico nell’offerta amplissima di discovery+ con cui seguiremo tutti gli atleti”, afferma Luca Stacul, Sport Director Italia. “E gli spettatori potranno anche vivere Parigi 2024 attraverso gli occhi delle atlete delle Olimpiadi invernali”. Per dare a quante più persone possibili questa opportunità, discovery+ è in promozione per i nuovi abbonati al prezzo annuale di 39,90 euro: un’offerta speciale che include i pacchetti Intrattenimento e Sport.

Immagini da Ufficio Stampa