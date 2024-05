La Rai si prepara per Eurovision 2024 con qualche novità: il commento di Gabriele Corsi, Mara Maionchi e Angelina Mango.

Si scaldano i motori per l’Eurovision 2024, che si terrà a Malmö in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024. Per l’Italia in gara c’è la vincitrice di Sanremo Angelina Mango con La Noia e, sempre per il nostro paese, a commentare la manifestazione ritroviamo Gabriele Corsi e Mara Maionchi, con una novità. Come anticipato in conferenza stampa, infatti, la prima news tecnica riguarda le semifinali: Corsi sarà a Malmö e Mara Maionchi a Roma. «Il commento – commenta la Rai – sarà sotto una nuova forma che testeremo prima di andare in onda».

LEGGI ANCHE: Angelina Mango annuncia il suo primo album ‘poké melodrama’ e si prepara all’Eurovision

Le due semifinali saranno trasmesse in diretta tv in prima serata il 7 e 9 maggio su Rai2, in diretta radio su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay e Rainews.it. La finale, invece, sarà trasmessa sempre in diretta tv in prima serata l’11 maggio su Rai, Rai Radio 2 e RaiPlay e Rainews.it. Per Rai Radio 2 il commento in simulcast quest’anno sarà a cura di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

«È un impegno importantissimo. – dice Mara Maionchi – Questa musica che va per l’Europa mi emoziona. Ho fatto fatica a entrarci perché sono agée, ma unisce tutti con i gusti e la capacità di fare musica europea. Mi piace e mi rilassa, mi fa molto piacere in sintesi essere qui con voi. Non so se lo merito, ma spero di essere ancora più meritevole». Ancora più felice sembra essere Gabriele Corsi, che dichiara di voler «diventare il Pippo Baudo dell’Eurovision».

«Voglio esserci per tutte le edizioni. – aggiunge – Racconteremo le canzoni e gli artisti rispettando i tempi, così che vi godiate tutto. È una grande festa. Il tema è glitter, quindi vi dico di guardare la mia ultima partecipazione perché mi vestirò da quinto ABBA. Non succede, ma se ri-succede sono pronto a salire sul palco vestito da ABBA. Mara tocca pure a te!».

Angelina Mango e il lavoro con Mecnun Giasar per l’Eurovision

Angelina Mango appare in collegamento durante la conferenza poco dopo le prime prove ufficiali. «Sono contenta di essere qui e volevo ringraziarvi per il sostegno che percepisco. – dice l’artista – Ho appena finito le prime prove e in sala con le ballerine sono più tranquilla. All’inizio avevo paura di tutto, ma dopo aver provato sono più serena. Voglio salire sul palco e godermela, non voglio pensare alla competizione ma alla manifestazione. È una celebrazione della musica e dell’unione tra i paesi, questo è il punto di forza di tutta questa esperienza».

A tenere banco in conferenza è stata anche la presenza nel team della Mango di Mecnun Giasar, in arte Majnoon. Già al fianco di musicisti come Madonna e BTS, Giasar ha coreografato La Noia per l’Eurovision: «Io penso – dice Angelina in proposito – che l’unico requisito per scegliere un team di lavoro è trovare persone che mettono il 100%. Lui è estremamente professionale e gentile ed è la prima caratteristica di chi è veramente bravo. Abbiamo creato questa coreografia e fatto un lavoro in sala bellissimo, ma mi ha fatto bene personalmente al di là di come andrà. È un onore lavorare con una persona piena di esperienza, spero di essere degna». «A Sanremo – conclude – ero da sola nella semplicità e nell’umanità che non ho voluto abbandonare».