Durante il live sold out a Milano, Angelina Mango ha annunciato l’uscita del suo primo disco di inediti ‘poké melodrama’ il prossimo 31 maggio. E non è l’unica novità.

È dal palco dell’evento sold out Pare una pazzia che Angelina Mango ha deciso di annunciare il suo primo album di inediti. Esce infatti, il 31 maggio ‘poké melodrama’ (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music), già disponibile in pre-order. Un disco che, proprio come in un poké – raccoglie e riassume le tante anime musicali di Angelina, nel segno della versatilità.

E non è stato il solo spoiler della serata. Durante il live, la cantautrice ha anticipato a sorpresa anche due inediti che faranno parte del disco, il quale sarà disponibile in formato vinile (picture disc, picture disc autografato, nero, nero autografato) e su CD anche in versione autografata.

La notizia della release è stata accolta con entusiasmo dal pubblico che gremiva il Fabrique di Milano davanti al quale la giovane artista si è esibita prima di volare in Svezia per l’Eurovision Song Contest. A Malmö, Mango rappresenterà il nostro Paese con La noia, brano che ha trionfato alla 74° edizione del Festival di Sanremo e che ha raggiunto il maggior numero di stream su Spotify tra le canzoni di ESC2024.

I prossimi impegni live

Dopo l’impegno eurovisivo Angelina sarà live nei principali festival estivi in Italia e in Europa:

25 maggio – Umag / Croazia, Sea Star Festival

/ Croazia, Sea Star Festival 14 giugno – Como , Nameless Festival

, Nameless Festival 22 giugno – Isola di Wight / UK, Isle of Wight Festival

/ UK, Isle of Wight Festival 27 giugno – Bellinzona / Svizzera , Castle On Air

, Castle On Air 13 luglio – Vicenza , Ama Festival

, Ama Festival 17 luglio – Alghero, Alguer Festival

2 agosto – Bagheria (PA), Piccolo Festival

A ottobre comincerà quindi Angelina Mango nei club 2024, tour prodotto e organizzato da Live Nation che ha già collezionato diversi sold out. Le date:

11 e 12 ottobre 2024 – Roma , Atlantico SOLD OUT

, Atlantico SOLD OUT 14 ev15 ottobre 2024 – Napoli , Casa della Musica SOLD OUT

, Casa della Musica SOLD OUT 16 ottobre 2024 –

I biglietti per tutte le date sono disponibili online, a questo link.

