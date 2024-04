Sul palco dell’Unipol Arena di Bologna, Annalisa intona con Gianni Morandi il brano ‘Banane e Lampone’. Il video.

Dopo le prime date del tour Tutti nel Vortice Palasport (organizzato e prodotto da Friends & Partners), Annalisa arriva a Bologna – all’Unipol Arena – il 17 aprile. Sul palco non poteva mancare un ospite d’eccezione e, a Bologna, non poteva che trattarsi di Gianni Morandi che, insieme ad Annalisa, ha intonato Banane e Lampone. Il tour di Annalisa proseguirà poi il 21 aprile a Roma, al Palazzo dello Sport, e il 24 aprile alla Kione Arena di Padova. Infine il 29 aprile, Annalisa è attesa al Forum di Assago (Milano).

Dopo i live di Tutti nel Vortice Palasport e il suo primo live all’Arena di Verona previsto per il 14 maggio (evento di apertura del Festival Venerazioni – Arte al Femminile 2024), gli appuntamenti live della cantautrice continuano anche in estate con Tutti nel Vortice Outdoor, una serie di concerti in festival prestigiosi. Le prevendite sono disponibili dal 7 febbraio alle ore 11.00. Info: friendsandpartners.it.



16 giugno ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

21 giugno BELLINZONA – CASTLE ON AIR

26 giugno FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL

06 luglio CATTOLICA (RN) – ARENA REGINA

12 luglio MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

17 luglio GENOVA – LIVE IN GENOVA FESTIVAL

26 luglio CATANIA – VILLA BELLINI

27 luglio PALERMO – CANTIERI CULTURALI ZISA

02 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

06 agosto GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

08 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST

10 agosto BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

17 agosto OLBIA – RED VALLEY FESTIVAL