Gianluca, Ignazio e Piero sono volati nella Terra del Sol Levante con il loro ‘World Tour’ che, partito il 25 aprile, ha fatto tappa a Nagoya, Osaka, Tokyo e Sapporo.

Si è conclusa la leg giapponese del World Tour de Il Volo che ha visto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornare a esibirsi nella Terra del Sol Levante. Dallo scorso 25 aprile, infatti, il trio italiano ha incantato il pubblico di Nagoya accompagnato da un’orchestra di 54 elementi diretta da Marcello Rota, per poi fare tappa nella prestigiosa Symphony Hall di Osaka. E ancora, all’International Forum di Tokyo con gran finale a Sapporo.

“Siamo venuti qui [in Giappone] la prima volta nel 2017″, ricorda Ginoble che, insieme ai colleghi, ha colto l’occasione per visitare il paese. “E ogni volta è come se fosse la prima. Noi rimaniamo sempre noi stessi, cantando Il nostro repertorio. E questo dimostra che comunque supera le barriere del linguaggio. [Quella nipponica] è una cultura che ci affascina da sempre”.

Foto di Makita Ryosuke da Ufficio Stampa

Aggiunge, poi, Barone in merito alla popolarità nell’estremo oriente: “Hanno scoperto Il Volo grazie a un brano che avevamo registrato nel 2011, che si intitolava Notte stellata. Quindi, abbiamo avuto modo di far ascoltare il nostro repertorio e aggiungere anche nostri inediti come Grande amore e Capolavoro. La reazione è incredibile”.

Ora, dopo il Giappone, Gianluca, Ignazio e Piero sono attesi in Italia con Tutti Per Uno, quattro speciali eventi-concerto all’Arena di Verona – 9 maggio (sold out), 11 maggio (sold out), 12 maggio (sold out), 13 maggio –. Le prime tre serate verranno successivamente trasmesse in prima serata su Canale 5 e vedranno la partecipazione di numerosi importanti ospiti del panorama musicale italiano.

“Sarà interessante per noi cantare per la prima volta in tour un repertorio di inediti”, spiega Boschetto. “Siamo molto felici di portar tornare a incontrare i nostri fan e magari anche nuova gente che ha iniziato a seguirci quest’anno”. Tra giugno e settembre, infatti, il trio sarà impegnato in venti appuntamenti live nelle più suggestive venue d’Italia mentre in autunno sarà protagonista di un tour nelle principali capitali europee. Il World Tour proseguirà nel 2025 negli USA, in Canada e in America Latina.

