Baby Gang – unica new entry in classifica – soffia la prima posizione a Taylor Swift nella Top of the Music album. Le Top Ten della settimana.

È il nuovo album di Baby Gang, ‘L’angelo del male’, a guidare la classifica settimanale FIMI/Gfk con i dischi più venduti e ascoltati dal 26 aprile al 02 maggio 2024. Unica new entry in Top Ten, il progetto discografico del giovane artista si lascia alle spalle ‘The Tortured Poets Department’ di Taylor Swift che scivola al secondo posto e ‘ICON’ di Tony Effe, terzo.

Ai piedi dei medagliati nella Top of the Music 18/2024 ci sono, poi, ‘Radio Sakura’ di Rose Villain (#4), ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi (#5) e ‘Maya’ di Mace (#6). La classifica prosegue, poi, con ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta stabile al settimo posto mentre ‘Sirio’ di Lazza (#8) rientra in Top Ten precedendo ‘E poi siamo finiti del vortice’ di Annalisa, nona. Chiude la rosa dei dieci album più venduti nei sette giorni Mahmood con ‘Nei letti degli altri’ (#10).

Top 10 album settimana 18/2024

L’angelo del male – Baby Gang (NEW) The Tortured Poets Department – Taylor Swift ICON – Tony Effe Radio Sakura – Rose Villain I nomi del diavolo – Kid Yugi Maya – Mace X2VR – Sfera Ebbasta Sirio – Lazza E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa Nei letti degli altri – Mahmood

Dando uno sguardo ai singoli (download + streaming), si conferma il podio di una settimana fa guidato da Come un tuono di Rose Villain & Guè che mantiene la prima posizione. Medagliati anche Geolier & Ultimo – secondi con L’ultima poesia – Lazza, al terzo posto con 100 messaggi.

Miu Miu di Tony Effe guadagna una posizione portandosi al quarto posto e si lascia alle spalle Tuta gold di Mahmood, questa settimana #5. Unica nuova entrata nella Top Ten della Top of the Music 18 è il brano Sola di Baby Gang & Higashi feat. Tedua & Lazza, al sesto posto. Seguono Gata Only di Floyymenor (#7), Dopo le 4 di Tony Effe, Bresh & Tedua (#8), Sinceramente di Annalisa (#9) e I p’ me, tu p’ te di Geolier (#10).

Top 10 singoli settimana 18/2024

Come un tuono – Rose Villain feat. Guè L’ultima poesia – Geolier & Ultimo 100 messaggi – Lazza Miu Miu – Tony Effe Tuta gold – Mahmood Sola – Baby Gang & Higashi feat. Tedua & Lazza (NEW) Dopo le 4 – Tony Effe, Bresh & Tedua Gata Only – Floyymenor Sinceramente – Annalisa I p’ me, tu p’ te – Geolier

Foto da Ufficio Stampa