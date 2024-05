In esclusiva alcuni estratti dell’intervista rilasciata dall’artista Olly Alexander a Rebecca Judd su Apple Music 1.

A rappresentare il Regno Unito per l’Eurovision 2024 è Olly Alexander con il brano Dizzy. Un palco importante per la voce del duo Years & Years, dal 2021 unico membro della band. Intervistato da Rebecca Judd su Apple Music 1 per un episodio speciale del The Rebecca Judd Show, l’artista ha parlato della manifestazione e dell’arrivo di nuova musica. L’intervista sarà disponibile a questo link il 9 maggio.

«Lo scorso anno ho terminato il tour e ho iniziato a lavorare al mio nuovo album. – dice Olly Alexander – Tutta la mia nuova musica è stata realizzata con Danny L Harle, un eccezionale produttore. Anche lui ama l’Eurovision. Stavamo parlando proprio dell’Eurovision e abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico portarci una delle nostre canzoni. Non sarebbe stato divertente? Non so, tutto quadrava in termini di tempismo, perché io sto facendo nuova musica e l’Eurovision è una splendida piattaforma per ogni artista. Ho pensato Okay, potrebbe giocare a mio favore. E poi amo esibirmi, quindi perché no?».

Nessuna pressione sul risultato («Voglio essere certo di dare il meglio e realizzare una performance di cui sono fiero», precisa Olly): «Partecipare mi basta – dichiara l’artista – anche se, ovviamente, voglio essere fiero di me e rendere orgoglioso anche il Regno Unito. Nessuno però può sapere cosa succederà». Sugli altri artisti in gara, Alexander sottolinea quanto quest’anno sia «molto forte»: «Amo gli spagnoli, i Nebulossa. – commenta – E mi piace molto l’ucraina Al’ona Al’ona. Sono amico di Bambie Thug dall’Irlanda e di Nemo, dalla Svizzera. So che è tra i favoriti e forse ce la farà, è incredibile. E poi Silvester dalla Lituania. Non vedo l’ora di vedere tutti questi fantastici artisti brillare sul palco. Ci sono anche tanti artisti LGBTQ ed è una cosa bellissima da vedere».

Olly Alexander commenta poi il successo degli Years and Years, che considera in qualche modo «utile». «Avere esperienza va sempre bene – aggiunge poi – e almeno so un po’ cosa voglia dire sentirsi sotto pressione ed esibirsi sul palco. D’altro canto c’è anche gente che sa cosa so fare e si aspetta che sia capace di impressionarli ancora di più». Oggi Olly sente meno pressione, proprio perché ha già un trascorso alle spalle. «Mi piace essere un nuovo e fresco artista che la gente deve scoprire. – conclude – È bello iniziare un nuovo capitolo con freschezza e novità. Amo gli Years and Years, ma è una bella sensazione aprire una nuova parentesi. C’è un nuovo album in arrivo che sto chiudendo e non vedo l’ora».

Eurovision: le iniziative e le playlist di Apple Music

Per l’Eurovision 2024, Apple Music ha lanciato Eurovision in 20 canzoni, uno speciale con i 20 brani che hanno fatto la storia del song contest, tra cui due italiani, Zitti e Buoni dei Måneskin e Nel Blu Dipinto di Blu di Domenico Modugno.

A questo link invece, trovate il profilo curatore di Eurovision Song Contest in cui poter esplorare tutte le playlist, riascoltare i brani in gara e prepararsi all’attesissima prossima edizione. Nel dettaglio, qui la playlist Eurovision: Italy con tutti i brani portati in gara dall’Italia negli anni. Infine a questo link lo speciale Radio Show di Rebecca Judd con intervista ad Angelina Mango.