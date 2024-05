Può una bugia capovolgere tutto e far emergere una verità più grande? Arriva al cinema ‘Le Ravissement – Rapita’ di Iris Kaltenbäck.

Dopo essere stato presentato con successo a la Semaine de la Critique di Cannes 2023 dall’8 maggio arriva nelle sale italiana distribuito da Satine Film Le Ravissement – Rapita di cui vi mostriamo una clip esclusiva.

Il film è l’opera prima della regista regista francese Iris Kaltenbäck ed è stato annoverato in più occasioni come uno dei debutti cinematografici rivelazione dello scorso anno. Un delicato ritratto di una donna lacerata dalla solitudine che per mantenere vivo un amore materno si ritrova intrappolata in una menzogna sempre crescente. Un’ analisi acuta e toccante sui cambiamenti che la maternità porta, nei rapporti di coppia e in quelli di amicizia aprendo nuove prospettive e spunti di riflessione sul tema.

Può una bugia capovolgere tutto e far emergere una verità più grande? Proprio da questi interrogativi nasce un’intima riflessione sul rapporto con la maternità e sul senso di colpa.

«Mi hanno sempre toccato le storie di maternità contrastata o dirottata – ha dichiarato la regista Iris Kaltenbäck – sia che si tratti di una donna che diventa madre e che non prova i sentimenti che comunemente ci si aspetta, sia di una donna che non lo è, e che sviluppa invece sentimenti e comportamenti che di solito attribuiamo a una madre e ne gioisce. Questa storia mi è sembrata mettere in discussione la nostra concezione della maternità e il modo in cui la mitologia l’ha plasmata nel corso della Storia. Mi ha fatto pensare al giudizio di Salomone, ma anche alla storia della Vergine Maria».

Le Ravissement: sinossi

Lydia è una giovane donna che sembra avere il pieno controllo della propria vita. Bella, intraprendente e dinamica, si dedica con entusiasmo e generosità sia all’impegnativo lavoro di ostetrica in un rinomato ospedale parigino, sia agli affetti della vita privata: l’amore per Julien e la forte amicizia che la lega sin dall’ adolescenza a Salomé. Un giorno la sua vita inizia a deragliare. Com’è potuto accadere? È stata forse la rottura con Julien, la gravidanza della sua migliore amica o l’incontro con Milos? Lydia si ritrova risucchiata in un vortice da cui non riesce più ad uscire. Una spirale di eventi fuori controllo che finirà per sconvolgere non soltanto la sua vita ma anche quella di tutte le persone intorno a lei e senza più possibilità di ritorno.

Nel cast troviamo Hafsia Herzi, Alexis Manenti, Nina Meurisse. Vi lasciamo alla visione della clip in esclusiva, ricordandovi che l’appuntamento al cinema con Le Ravissement – Rapita è dall’8 maggio.

