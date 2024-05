Nuovo annuncio per la 29esima edizione del ‘No Borders Music Festival’: ai Laghi di Fusine arriva anche la cantautrice R&B Corinne Bailey Rae. I dettagli.

Si arricchisce la lineup 2024 del No Borders Music Festival che sabato 27 luglio vedrà ai Laghi di Fusine Corinne Bailey Rae. La cantautrice R&B arriva per la prima volta nella cornice della manifestazione con una performance che promette di sprigionare tutta la sua intensità musicale. L’artista – con più di un album nelle Top Ten del Regno Unito e degli Stati Uniti – si è avvicinata alla musica studiando violino classico prima di imbracciare la chitarra elettrica nella prima adolescenza.

Grafica da Ufficio Stampa

Dopo il debutto nel 2006 Bailey Rae ha ottenuto tre nomination ai Grammy ed è stata nominata per altrettanti MOBO, due dei quali Best U.K. Female e Best U.K. Newcomer. Un anno dopo, è apparsa nel disco vincitore del Grammy di Herbie Hancock, ‘River: The Joni Letters’. Il suo secondo album, ‘The Sea’ (nominato al Mercury Prize), è stato un successo da Top Ten nel Regno Unito e negli Stati Uniti dopo la sua uscita nel gennaio 2010 .

La sua versione di Is This Love di Marley ha vinto un Grammy per la migliore performance R&B mentre il terzo album, ‘The Heart Speaks in Whispers’, è stato acclamato dalla critica con la splendida Green Aphrodisias. A settembre del 2023 risale, infine, l’album più recente, ‘Black Rainbows’, di cui fa parte il singolo New York Transit Queen, tributo al lavoro dell’artista Theaster Gates esposto allo Stony Island Arts Bank di Chicago.

LEGGI ANCHE: — Il Volo conquista il Giappone: «La musica supera le barriere del linguaggio»

I dettagli

Corinne Bailey Rae h.15:00

SABATO 27 LUGLIO 2024 (apertura ore 12:00; inizio concerto ore 15:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 35,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 26 aprile 2024 online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati TicketOne. Il concerto è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano

Sul sito ufficiale del festival sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Immagini da Ufficio Stampa