Arriva dalla Svezia, dove è impegnata in vista della Finale dell’Eurovision Song Contest 2024, l’annuncio del primo tour in Europa di Angelina Mango.

I motori sono caldi e si susseguono le prove in vista della Grand Final dell’Eurovision Song Contest 2024, in programma sabato 11 maggio alla Malmö Arena. Ma Angelina Mango guarda già avanti e proprio a poche ore dal tradizionale Turquoise Carpet la cantautrice annuncia il suo primo tour in Europa. In autunno sarà per la prima volta live nei club del vecchio continente (Live Nation) per sei concerti.

Una serie di show unici che rappresentano un’ulteriore conferma del percorso di questo ultimo anno di Angelina che ha da poco rilasciato La noia feat. Álvaro De Luna (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music). La collaborazione con il giovane cantautore spagnolo da oltre 2 milioni di ascoltatori mensili, nasce dall’incontro dei due artisti in studio a Milano e vede per la prima volta in assoluto Mango cantare in lingua spagnola.

Foto di Alma Bengtsson/EBU

Il brano farà parte del primo album di inediti della cantautrice, ‘poké melodrama’, annunciato a sorpresa sul palco del concerto evento al Fabrique lo scorso mese di aprile e disponibile in pre-order.

Dopo l’Eurovision, Angelina sarà live nei principali festival estivi in Italia e in Europa:

25 maggio – Umag / Croazia, Sea Star Festival

/ Croazia, Sea Star Festival 14 giugno – Como , Nameless Festival

, Nameless Festival 22 giugno – Isola di Wight / UK, Isle of Wight Festival

/ UK, Isle of Wight Festival 27 giugno – Bellinzona / Svizzera , Castle On Air

, Castle On Air 6 luglio – Santiago de Compostela / Gozo Festival

/ Gozo Festival 13 luglio – Vicenza , Ama Festival

, Ama Festival 17 luglio – Alghero , Alguer Festival

, Alguer Festival 2 agosto – Bagheria (PA), Piccolo Festival

(PA), Piccolo Festival 20 settembre – Madrid / Brava Madrid Festival

LEGGI ANCHE: — Jambinai, dalla Corea a Bologna: «Creiamo armonie, ma non è solo musica»

Poi, a ottobre sarà la volta di Angelina Mango nei club 2024, tour prodotto e organizzato da Live Nation che ha già collezionato diversi sold out. Le date:

11 e 12 ottobre 2024 – Roma , Atlantico SOLD OUT

, Atlantico SOLD OUT 14 e 15 ottobre 2024 – Napoli , Casa della Musica SOLD OUT

, Casa della Musica SOLD OUT 16 ottobre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

(BA), Eremo Club 19 ottobre 2024 – Nonantola (MO), Vox Club SOLD OUT

(MO), Vox Club SOLD OUT 21 ottobre 2024 – Firenze , Tuscany Hall

, Tuscany Hall 22 ottobre 2024 – Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 24 ottobre 2024 – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia SOLD OUT

(TO), Teatro Concordia SOLD OUT 26 ottobre 2024 – Milano , Fabrique SOLD OUT

, Fabrique SOLD OUT 27 ottobre 2024 – Milano, Fabrique

Foto di Andrea Bianchera da Ufficio Stampa

I biglietti per tutte le date sono disponibili online, a questo link.

Seguirà l’European Club Tour:

30 ottobre – Monaco Di Baviera ,Hansa

,Hansa 1 novembre – Colonia , Club Bahnhof Ehrenfeld

, Club Bahnhof Ehrenfeld 3 novembre – Londra , 02 Academy Islington

, 02 Academy Islington 4 novembre – Bruxelles , La Madeleine

, La Madeleine 9 novembre – Parigi , Les Etoiles

, Les Etoiles 11 novembre – Barcellona, Razzmatazz

I biglietti per le date europee sono in vendita dalle ore 12 di venerdì 10 maggio 2024 a questo link.

Foto da Ufficio Stampa — Foto di Corinne Cumming & Alma Bengtsson / EBU