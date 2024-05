L’artista svedese che ha vinto due edizioni dell’Eurovision Song Contest per la prima volta live in Italia: tutte le informazioni utili.

Popstar svedese con alle spalle non una ma ben due vittorie all’Eurovision Song Contest – nel 2021 e nel 2023 –, Loreen arriva per la prima volta in Italia. La cantante si prepara, infatti, al suo primo concerto italiano che si terrà mercoledì 12 marzo 2025 al Fabrique di Milano (produzione Vivo Concerti).

Animo selvaggio e a tratti mistico, Loreen ha conquistato il pubblico internazionale con i suoi brani orecchiabili e i testi profondi, spesso impegnati nell’attivismo. La sua carriera ha mosso i primi passi sul palco del talent show Idol e nel 2012 ha vinto al Melodifestivalen con il brano Euphoria. Lo stesso che le ha garantito il primo posto all’Eurovision Song Contest di quell’anno, con uno dei punteggi più alti nella storia del concorso.

Grafica da Ufficio Stampa

Dopo il successo i due album in studio ‘Heal’ e ‘Ride’, e numerosi singoli di successo, Loreen ha replicato il trionfo eurovisivo vincendo nuovamente nel 2023 con il brano Tattoo. La terza volta all’ESC è prevista, come ospite, sabato 11 maggio per la Finale 2024 a Malmö. Il suo ultimo singolo, Is It Love, è stato pubblicato nell’ottobre 2023 e fa parte dell’album ‘Forever’, in uscita il 10 maggio.

LEGGI ANCHE: — Eurovision, Olly Alexander a Apple Music 1: «Un nuovo capitolo»

I biglietti per il concerto italiano di Loreen sono disponibili in prevendita esclusiva per i membri del Vivo Club a partire dal 9 maggio 2024. La vendita generale inizia il 10 maggio online su VivoConcerti e presso tutti i punti vendita autorizzati il 15 maggio 2024. Si ricorda che l’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali acquisti di biglietti al di fuori dei canali ufficiali di vendita autorizzati.

Immagini da Ufficio Stampa