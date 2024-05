La settimana dell’Eurovision Song Contest è iniziata e Spotify avanza le sue previsioni in base ai numeri sulla piattaforma (Angelina Mango è al secondo posto).

Gli occhi, e le orecchie, degli appassionati di musica sono tutte per l’Eurovision Song Contest 2024, in programma a Malmö il 7 (prima Semifinale), il 9 (seconda Semifinale) e l’11 maggio (Finale). Mentre, quindi, il conto alla rovescia è agli sgoccioli – con la ‘nostra’ Angelina Mango pronta a rappresentare l’Italia cantando La Noia – Spotify avanza qualche previsione sulla base del numero di ascolti sulla piattaforma per gli artisti in gara.

Stando ai dati raccolti nell’ultimo mese (dal 27 marzo al 25 aprile 2024), Angelina guadagna il secondo posto della classifica globale. Con oltre11.5 milioni di stream globali su Spotify, La Noia registra il maggior numero di ascolti in Germania, Spagna e Regno Unito (oltre al primo posto nel Belpaese). Numeri preziosi soprattutto in vista delle modalità di voto che caratterizzano ESC e che potrebbero, quindi, fornire un’indicazione sulle preferenze straniere durante la finale.

Se si considerano gli streaming globali di tutti i Paesi in gara, a portarsi a casa il titolo dovrebbe essere l’olandese Joost con il suo inno gabber–pop Europapa. Terza posizione, invece, per la Svezia – paese ospitante – il duo dance–pop Marcus & Martinus.

Le Top Ten

Eurovision 2024, i concorrenti più ascoltati a livello globale

Eurovision 2024, i concorrenti più ascoltati in Italia

ESC2024, non solo un trofeo

I dati raccolti da Spotify dimostrano quanto la partecipazione, e la vittoria, all’Eurovision Song Contest pesi molto più di un trofeo da sollevare. Dopo il trionfo all’ESC2024, infatti, il fenomeno pop svedese Loreen ha raggiunto la fama internazionale, registrando un aumento di oltre il 600% degli ascolti di tutta la sua discografia da maggio 2023.

E allargando lo sguardo agli ultimi dieci anni, in media gli stream degli artisti vincitori sono aumentati di oltre il 900% dopo essersi classificati primi. Caso lampante quello dei Måneskin la cui Zitti e Buoni presentata nel 2021 ha registrato una crescita di oltre il 2.000% degli ascolti globali dopo la sua vittoria all’Eurovision.

I fan possono già immergersi nell’atmosfera del Festival con la playlist ufficiale dell’Eurovision 2024 su Spotify.

