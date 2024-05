Bandabardò e Cisco insieme con un nuovo singolo: Domenica. Affresco amaramente ironico della nostra Italia.

Si intitola Domenica il nuovo singolo della Bandabardò e Cisco, un affresco che con un’amara ironia racconta un’Italia che tira a campare allegramente. “Il tuo lavoro qui più non c’è” recita l’incipit del pezzo, mentre nel ritornello si ripete che “Tanto domani è domenica e si va al mare, tutti in fila in autostrada”.

Il brano, uscito in occasione della Festa del Lavoro il 1° maggio, è accompagnato da un video clip che vede susseguirsi immagini originali di questi giorni con immagini d’archivio del Collettivo di Fabbrica ex Gkn di Campi Bisanzio, simbolo e modello della lotta per i diritti dei lavoratori. Nel 2021, l’industria automobilistica licenziò tramite mail 422 dipendenti della fabbrica e da allora – tra vertenze, lotte e sacrifici individuali – le operaie e gli operai della ex GKN hanno promosso un progetto di conversione ecologica per una fabbrica socialmente integrata). Sostenendo il Collettivo toscano, Bandabardò e Cisco esortano a non arrendersi, a non lasciarsi mai andare.

@Ph.GianlucaGiannone via OTR Live

Anche gli Extraliscio nel nuovo singolo della Banda

In Domenica si sono uniti a loro anche gli Extraliscio, progetto musicale prodotto dalla Betty Wrong di Elisabetta Sgarbi, che spazia dalla tradizione alla musica elettronica con Mirco Mariani alla chitarra e Mauro Ferrara alla voce.

La partenza dell’ultimo tour insieme – ‘Ultimo tango’ – e la pubblicazione dei due inediti – Domenica e Che la festa cominci – sono il capitolo finale del progetto partito nel 2022 con la pubblicazione del disco Non fa paura che ha visto le strade di Bandabardò e Cisco tornare a incrociarsi come già accaduto in passato.

Che la Festa cominci è il ritratto di un mondo di guerre, disuguaglianze e disillusioni ed insieme un invito a un’ideale festa di Pace, nella quale festeggiare tutti insieme “Fin quando avremo gli occhi stanchi”, ognuno a modo suo, ognuno con la sua storia.

A partire dal 1° maggio i due singoli contenuti nella ristampa dell’album saranno disponibili anche sui digital store.

Bandabardò e Cisco: Ultimo tango il tour (calendario in aggiornamento):

25 APRILE – Fornacette (PI) – Piazza della Resistenza

1 MAGGIO – Acireale (CT) – Piazza Duomo

12 MAGGIO – MELILLI (SR) – PIAZZA S. SEBASTIANO

18 MAGGIO – Castel Boglione (AT) – 70 Anni Araldica

29 MAGGIO – Nerviano (MI) – Big Bang Music Fest

22 GIUGNO – Vascon (TV) – Festa d’Estate

29 GIUGNO – Torgnon (AO) – Musicastelle

7 LUGLIO – Allerona Scalo (TR) – Festa Allegrona

20 LUGLIO – Gattatico (RE) – Praticio Rock

2 AGOSTO – Bertinoro (FC) – Entroterre Festival

9 AGOSTO – Gimigliano (CZ) – Area Santuario

10 AGOSTO – Nizza Di Sicilia (ME) – Magica Music Party

11 AGOSTO – Rogliano (CS) – Largo Piccadilly

16 AGOSTO – Fontanarosa (AV) – Piazza Cristo Re

17 AGOSTO – Presicce (LE) – Festival I Colori dell’Olio

29 AGOSTO – Polpet (BL) – Polpet La Sagra

1 SETTEMBRE – Monasterace Superiore (RC) – Festival dei Borghi Mediterranei

5 OTTOBRE – Firenze – Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall)

Crediti foto@OTR live