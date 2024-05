Il podcast di Giulia Salemi conquista gli ascolti su Spotify ed Apple e vola al primo posto con i primi tre episodi.

Continua la cavalcata di Non lo faccio x moda, nuovo fortunatissimo podcast di Giulia Salemi che accoglie volti noti per una chiacchierata informale e spontanea. Con i primi tre episodi online, il titolo conquista la prima posizione. Dopo essere stato nella Top Ten per due settimane, il titola è infatti il più ascoltato del momento sia su Spotify sia su Apple.

“Quello che provo è qualcosa che si avvicina moltissimo alla felicità professionale”, dichiara Salemi a proposito del risultato raggiunto. “Credo sia la prima volta che il successo di qualcosa che faccio dipende solo da me e dalla squadra che ha creduto in questo progetto. Ci ho messo due anni a decidermi a fare un podcast ed ora credo che sarà difficile liberarmi da questa splendida ossessione”.

“Per chi come me sogna la Tv, credo che questo sia la migliore cosa da fare in attesa che passi ‘il treno’”, prosegue. “E qui, oltre ad imparare, si è liberi di dire e fare quello che vogliamo. Ringrazio gli ospiti che si sono fidati e prestati al buio in questa avventura…chiedimi se sono felice!”.

In ogni episodio, la padrona di casa conversa con i suoi ospiti mettendoli a nudo in un racconto libero tra alti e bassi di vita e di carriera. I primi tre protagonisti sono stati Alfonso Signorini, L’Estetista Cinica e Giulia De Lellis che si sono aperti e hanno affrontato con Giulia alcun temi importanti legati alla loro vita e al loro passato.

L’idea è nata dalla consapevolezza che ognuno di noi ha qualcosa da raccontare, qualcosa di unico e speciale, qualcosa che può far sorridere, commuovere e riflettere. E così Giulia ha coinvolto i suoi ospiti in un viaggio a 360 gradi portandoli spesso a trattare temi inediti della loro vita privata e alcune volte delicati, confessando anche i loro disagi generazionali.

Non lo faccio x moda è il podcast prodotto da Taag!, l’agenzia di talent management attiva nel

mondo dell’intrattenimento di Mondadori Media. Segui gli episodi sulle piattaforme streaming e su YouTube.

