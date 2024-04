Dopo il successo della puntata di debutto (al quarto posto su Spotify), Giulia Salemi pubblica il secondo episodio del podcast ‘Non lo faccio x moda’. Ospite Cristina Fogazzi AKA Estetista cinica.

Dopo aver scalato la classifica dei podcast più ascoltati su Spotify raggiungendo la quarta posizione con il primo episodio, torna Non lo faccio x moda. La seconda puntata del podcast di Giulia Salemi è, infatti, online dalle ore 12 di venerdì 19 aprile, alle 12.00 sia su YouTube e sulle piattaforme di streaming.

Foto da Ufficio Stampa

La padrona di casa accoglie i suoi ospiti in un salotto dove i vari protagonisti si mettono a nudo, raccontandosi liberamente. Questa settimana la conduttrice radiofonica e televisiva, modella influencer con oltre 2 milioni di follower incontra Cristina Fogazzi aka Estetista Cinica di cui racconta gli esordi fino al successo. Comprese le cadute che portano alle vittorie, dalla fame vera di una giovane estetista fino a diventare una “case history” da studiare.

In una chiacchierata aperta e molto intensa, Cristina racconta come è diventata una “star dei social” ma soprattutto un’imprenditrice di successo. I sacrifici, la fortuna, gli attacchi di panico, i pregiudizi, senza tralasciare l’ironia con cui ha affrontato sempre tutto. Non lo faccio x moda è prodotto da Taag!, agenzia di talent management attiva nel mondo dell’intrattenimento di Mondadori Media.

Guarda il secondo episodio di Non lo faccio x moda

Foto da Ufficio Stampa