Giulia Salemi presenta il suo primo e nuovo podcast ‘Non lo faccio x moda’: il primo ospite è Alfonso Signorini.

Si chiama Non lo faccio x moda il primo podcast di Giulia Salemi, disponibile da venerdì 12 aprile su YouTube e su tutte le piattaforme di streaming. Si inizia con Alfonso Signorini e si prosegue poi con L’estetista Cinica, Clara, Giulia De Lellis, Beatrice Luzzi e tanti altri. Non lo faccio x moda è il podcast con le confessioni personali di Giulia Salemi, padrona di casa, e dei suoi ospiti: un salotto dove personaggi diversi si mettono a nudo e raccontano liberamente, senza freni, la propria vita e i disagi che li hanno accompagnati durante le loro carriera.

«Quando ho parlato per la prima volta del desiderio di realizzare un mio podcast, ho premesso: Non lo faccio x moda, cioé non lo faccio perché lo fanno tutti – racconta Giulia – ma perché è uno strumento di comunicazione giovane, veloce, diretto, confidenziale, che vorrei utilizzare per aprirmi, per incontrare persone speciali, chiacchierare con loro, confidarci».

L’idea è nata dalla consapevolezza che ognuno di noi ha qualcosa da raccontare, qualcosa di unico e speciale, qualcosa che può far sorridere, far commuovere, far riflettere. E così Giulia ha coinvolto i suoi ospiti in un viaggio a 360 gradi portandoli spesso a trattare temi inediti della loro vita privata e alcune volte delicati, confessando anche i loro disagi generazionali.

Non lo faccio x moda: Giulia Salemi e il disagio generazionale

Così Giulia introduce Non lo faccio x moda. «Mi chiamo Giulia Salemi, ho 31 anni, e sono in tilt. Questi dieci anni sono volati e, mentre un tempo pensavo di avere la verità in tasca, ora ho le tasche piene di dubbi. E cerco di affrontarli con leggerezza, perché credo che la leggerezza non sia superficialità ma la capacità di esorcizzare le paranoie con un sorriso. – dice la Salemi – E questa è una delle poche certezze che ho. Ho deciso di fare un podcast perché sento l’esigenza di confrontarmi con persone speciali per fare emergere quelle verità che, spesso, non ci diciamo per paura di mettere tutto in discussione. Non lo faccio per moda, ma perché penso che il disagio generazionale riguardi tutti noi. Se ci svegliamo con un dubbio esistenziale non siamo pesantoni, stiamo solo crescendo. Ed è questo il viaggio che voglio condividere con voi».

Alfonso Signorini e il bullismo

Non lo faccio x moda il nuovo podcast prodotto da Taag!, la divisione di talent management di Mondadori Media.

Il primo ospite del podcast di Giulia Salemi è Alfonso Signorini. «Sono stato un bambino solo, bullizzato. Diciamo che me la cercavo anche, ero anche un bambino molto stron*o. – confessa il conduttore – Suggerivo sbagliato, per forza venivo bullizzato: pensavano di aver preso 8 perché hanno copiato da Signorini e poi si trovavano con il 2 e il 3 e mi aspettavano fuori dalla scuola con il palloncino, ci sputavano dentro e poi con lo spillo stank!. Mi hanno picchiato, piangevo come un pazzo, ricordo le volte in cui sono andato a casa e dicevo alla mamma che ero caduto, perché avevo paura, ero terrorizzato che facessero ancora più branco. Mi tenevo tutto dentro, avevo paura anche di andare in bici e incontrare il gruppetto perché mi avrebbero massacrato».