Luca Casadei e il suo podcast ‘One More Time’ per la prima volta live al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I dettagli sull’evento.

Dopo il successo pluriennale sulle piattaforme streaming, il podcast One More Time di Luca Casadei (OnePodcast) diventa live e arriva a teatro. L’appuntamento da segnare in agenda è per mercoledì 9 ottobre, ore 21, al Teatro degli Arcimboldi di Milano con un ospite inedito in esclusiva. “Sono molto orgoglioso di vivere una nuova emozione per questo debutto in teatro”, commenta il podcaster.

Grafica da Ufficio Stampa

“Il pubblico potrà accedere al backstage di One More Time senza filtri, vivere il dietro le quinte di una puntata integrale e immergersi completamente live in una storia di vita vissuta, ricca di umanità. – prosegue Luca Casadei – Con amore entrerò nello sguardo dell’intervistato e degli spettatori toccando corde in profondità del loro animo. Sarà una bellissima occasione per conoscerci e mettermi più a nudo”.

Ad oggi, il podcast conta oltre 100 intense interviste a personaggi dello spettacolo, della cultura, dell’imprenditoria e dello sport. Ma anche persone comuni con storie di grande impatto emotivo di cui Casadei racconta successi, fallimenti e rinascite, filo conduttore del racconto.

Le prevendite dei biglietti per lo spettacolo One More Time Live sono disponibili sul sito del Teatro degli Arcimboldi e su TicketOne, a partire da 34,50€ + diritti di prevendita. Tutte le puntate sono disponibili su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast). Ogni venerdì online un nuovo episodio inedito, disponibile successivamente anche nella versione video su YouTube.

Immagini da Ufficio Stampa