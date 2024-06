Annunciate sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, le nuove date live di Ultimo per il 2025 registrano 100mila biglietti veduti in mezz’ora.

Ultimo chiama e il suo pubblico risponde. È bastata, infatti, mezz’ora di apertura delle vendite per polverizzare 100mila biglietti per Ultimo Stadi 2025 – La favola continua… Anche la prossima estate, infatti, sarà live per il cantautore romano che, nonostante le recenti dichiarazioni in cui parlava di uno stop, ha annunciato il nuovo tour. E lo ha fatto direttamente dal palco dello Stadio Olimpico di Roma, in occasione del primo dei tre concerti sold out.

Foto da di Roberto Panucci da Ufficio Stampa

“Avevo detto che mi sarei fermato – ha dichiarato durante il live – ma quando vi ho rincontrati quest’anno ho sentito un calore e un amore che non avevo mai provato. E allora mi sono detto che finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”. E via, allora, per la quarta estate negli stadi, dal 29 giugno al 23 luglio 2025, con appuntamenti a Lignano Sabbiadoro, Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari.

Sempre in occasione della tripletta all’Olimpico, Ultimo ha ricevuto la targa Siae per il brano Alba, consegnata dal Direttore Generale Matteo Fedeli. “SIAE è orgogliosa di omaggiare Ultimo per la potenza evocativa della sua musica e delle sue performance dal vivo, capaci di risvegliare le coscienze e infondere coraggio”, questa la motivazione.

Durante il concerto, poi, il cantautore ha riservato un’intensa interpretazione della traccia, vero e proprio viaggio introspettivo. “Una canzone che disegna una connessione con la parte più nascosta di ognuno di noi. – aveva scritto su Instagram – Quella parte che tutti abbiamo, ma che tendiamo a perdere di vista dato il continuo ‘inquinamento’ che quotidianamente riceviamo dall’esterno”.

Di seguito le date live 2025 (Vivo Concerti):

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro , Stadio Teghil

, Stadio Teghil 2 luglio 2025 – Ancona , Stadio del Conero

, Stadio del Conero 5 luglio 2025 – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 10 luglio 2025 – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 18 luglio 2025 – Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 23 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola

Grafica da Ufficio Stampa

I biglietti per le nuove date sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di sabato 29 giugno 2024. A soli 28 anni Ultimo conta 39 stadi, di cui 6 annunciati per il prossimo anno e 6 completamente sold out allo Stadio Olimpico in meno di un anno, e un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 1.750.000.

Foto di Roberto Panucci da Ufficio Stampa