È online da mercoledì 17 luglio il nuovo episodio di ‘Morgana’, podcast di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, dal titolo ‘La Madre’

Si intitola La Madre il nuovo episodio di Morgana, iconico podcast di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri disponibile sulle piattaforme da mercoledì 17 luglio. Premiato ai recenti Italian Podcast Awards e tra i titoli più apprezzati su Spotify Italia, durante la stagione sono state diverse le voci che hanno affiancato Chiara Tagliaferri. Con l’impegno di onorare l’eredità delle idee di Murgia.

Cover da Ufficio Stampa

Ospite della nuova puntata è Alessandro Giammei, scrittore e professore di Letteratura italiana alla Yale University e figlio d’anima di Michela. Nuova Morgana, invece è Carrie Fisher, principessa rivoluzionaria di Hollywood e Space Mom di tre generazioni di nerd. Sua anche Leia Organa di Alderaan, leader della Resistenza e della Ribellione nella galassia di Star Wars. Entrambe diventate potenti icone femministe, capaci di ispirare un popolo trasversale di ribelli anche dopo la loro morte.

LEGGI ANCHE: — Laika firma un nuovo murale dedicato a Michela Murgia

Le Morgane di questa stagione sono, infatti, madri per scelta, per caso e a volte per errore: persone che hanno vissuto la maternità fuori dagli stereotipi. Tra le altre protagoniste, le Madri delle House della New York razzista e omofoba degli anni sessanta e Maria di Nazaret, la prima ribelle di un ordine costituito. Janet Norton Lee Bouvier, madre delle future Jackie Kennedy Onassis e Lee Radzwill, e la stessa Michela Murgia.

L’episodio è disponibile gratuitamente su tutte le principali piattaforme d’ascolto (Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music).

Immagine da Ufficio Stampa