Novità nel mondo Airbnb che presenta ‘Icone’, una nuova categoria di esperienze con grandi celebrità. Per l’Italia Khaby Lame e il Museo Ferrari.

C’è profumo di novità nel mondo Airbnb, che ha da poco presentato una nuova categoria di esperienze uniche che coinvolgono personaggi della musica, della tv, del cinema e non solo. Grazie a Icone, infatti, sarà possibile trascorrere momenti indimenticabili in location d’eccezione e, in alcuni casi, insieme a grandi nomi del mondo dell’entertainment, dello sport e dell’arte. “Le Icone aprono porte per mondi che fino ad ora esistevano solo nella tua immaginazione”. Questa la promessa di Brian Chesky, co-fondatore e CEO di Airbnb.

“Mentre la vita diventa sempre più digitale, ci concentriamo sul portare più magia nel mondo reale – prosegue – Con Icone, abbiamo creato le esperienze più straordinarie sulla Terra”. Premesse niente male che introducono le prime undici proposte del progetto incluso nella Summer Release 2024 di Airbnb. Due, al momento, quelle che coinvolgono l’Italia.

Foto di Federico Ciamei da Ufficio Stampa

La prima è Gioca con Khaby Lame: l’influencer di TikTok Khaby Lame invita nella sua città, Milano, per un’esperienza di gioco notturna. Sarà possibile soggiornare in un loft da gamer progettato da Khaby stesso, fare un aperitivo e gustarsi un’ottima pizza a domicilio. Ma anche giocare insieme a Khaby e cimentarsi nel #learnfromkhaby con dei silent TikTok. Sono già aperte le richieste di prenotazione per i soggiorni (in calendario per il mese di giugno), qui.

La secondo experience è Dormi nel Museo Ferrari, che offre un soggiorno presso il Museo Ferrari di Maranello che offre letti realizzati nella stessa pelle dei sedili della Ferrari. Sarà possibile fare un giro di pista con l’Ambassador Ferrari Marc Gené e assistere alla corsa più importante dell’Emilia-Romagna come VIP.

Le Icone all’estero

Le altre Icone annunciate, fuori dal nostro paese, sono:

Sogni galleggianti nella casa di Up: dormi in una delle case più famose di Disney e Pixar che, sì, fluttua nell’aria. Entrerai nel mondo di Carl grazie a questa dettagliata ricostruzione della sua casa, provvista di oltre 8.000 palloncini e situata tra le scenografiche rocce rosse di Abiquiú, nel Nuovo Messico.

Entra nel mondo di X-Men ‘97: vivi come uno degli X-Men con questa riproduzione animata 2D della X-Mansion della Marvel Animation a Westchester, nello stato di New York. Potrai padroneggiare le tue abilità mutanti e persino allenarti nella Stanza del Pericolo.

Trattati da VIP con Kevin Hart: Kevin Hart ti porta nella Coramino Live Lounge, riservata esclusivamente ai membri, per una serata super. Unisciti a Kevin e ai suoi amici in questo speakeasy segreto, dove ti offriranno una degustazione di tequila e uno spettacolo di cabaret dal vivo con i migliori comici in circolazione.

Svegliati nel Museo D’Orsay: soggiorna nell’iconica sala dell’orologio del museo d’arte parigino, trasformata in una lussuosa camera da letto da Mathieu Lehanneur, designer della torcia e del braciere dei Giochi di Parigi 2024. Dalla terrazza potrai assistere alla storica cerimonia di apertura dei Giochi olimpici che si terrà lungo la Senna.

A tu per tu con Doja Cat: fresca di tour tra i più grandi palchi del mondo, Doja ti ospita per un’esperienza più intima. Goditi un’indimenticabile esibizione domestica dell’artista vincitrice di un Grammy, che includerà le sue canzoni preferite e brani dell’ultimo album.

Soggiorna nella casa di Prince del film Purple Rain: Prince ha acquistato la casa di Minneapolis che compare nel leggendario film Purple Rain, che finora non è mai stata accessibile al pubblico. Visita la casa e ascolta brani inediti di Prince in un’esclusiva sessione in studio.

Foto di Federico Ciamei da Ufficio Stampa Foto di Federico Ciamei da Ufficio Stampa

Parti in tournée con Feid: unisciti alla superstar del reggaeton nel suo FERXXOCALIPSIS World Tour per un’intera settimana. Partecipa alle prove, sali sul bus della tournée e accedi al backstage di ogni spettacolo.

Vivi come la star di Bollywood Janhvi Kapoor: Janhvi Kapoor ti invita nella leggendaria casa della famiglia Kapoor a Chennai, in India. Scopri i suoi segreti di bellezza in stile Bollywood, assaggia i suoi piatti preferiti dell’India meridionale e molto altro. Janhvi ti ospiterà personalmente in questo indimenticabile pernottamento.

Vivi momenti indimenticabili con Inside Out 2: in previsione dell’uscita il 19 giugno di Inside Out 2, il nuovo film Disney e Pixar, puoi pernottare nel Quartier generale, il centro di controllo delle emozioni di Riley. La tua host, Joy, ti accoglierà nel suo vivace mondo per assistere alle emozioni in azione e aiutare a mantenere l’equilibrio.

Icone è già disponibile direttamente sulla home page. La maggior parte delle attività non ha un costo di partecipazione, e in ogni caso non si superano mai i 100 dollari per ospite. Un conto alla rovescia mostra il tempo che manca alla pubblicazione di ciascuna esperienza e gli ospiti possono richiedere di prenotare tramite l’app. I fortunati ospiti selezionati riceveranno un biglietto d’oro digitale. Nel 2024 verranno messi a disposizione oltre 4.000 biglietti d’oro.

Foto di Federico Ciamei da Ufficio Stampa

Le alte novità: nuove funzionalità per i viaggi di gruppo e migliorie per gli host

Icone non è l’unica novità di stagione di Airbnb che introduce nuove funzionalità per semplificare la pianificazione dei viaggi di gruppo. Da ora è, infatti, possibile,

condividere i preferiti con altre persone, invitandole ad aggiungere case, note e votare gli annunci. Inoltre, è stata ripensata la scheda ‘Messaggi’ in modo da consentire a tutti coloro che viaggiano di comunicare con l’host in una conversazione di gruppo.

Inoltre, una volta che prenotato un viaggio, il cliente può invitare altri a unirsi, inviando cartoline digitali illustrate da artisti di tutto il mondo. Tutti i partecipanti riceveranno i dettagli della prenotazione tra cui l’indirizzo completo, la password del Wi- Fi e le istruzioni per il check-in.

La 2024 Summer Release include anche diversi aggiornamenti per gli host come la dashboard dei guadagni ampliata con grafici interattivi delle prestazioni e report dei guadagni automatizzati. La scheda ‘Annunci’ offre ora un maggiore controllo durante la creazione e la modifica di un tour fotografico ed è possibile passare più rapidamente dal lato dell’ospite a quello dell’host e viceversa.

Foto di Federico Ciamei da Ufficio Stampa