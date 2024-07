In occasione dei 25 anni dalla prima messa in onda e del sequel ‘Betty la fea: La storia continua’, Airbnb offre l’opportunità di soggiornare nella casa di Ugly Betty.

Sono trascorsi venticinque anni dalla prima messa in onda in Colombia dell’iconica serie dedicata al personaggio di Ugly Betty. Ora, in occasione di questo compleanno e dell’arrivo su Prime Video del sequel Betty la fea: La storia continua, Airbnb apre le porte della casa di Betty a Bogotà. Per la prima volta, infatti, gli appassionati potranno immergersi nelle stanze in cui Betty ha vissuti momenti indimenticabili con i suoi genitori e il fedele amico, Nicolás Mora.

“È la prima volta che apro le porte della mia casa”, sono le parole di Betty. “Sono contenta di farlo in questa occasione e permettere a coloro che hanno seguito in questi anni la mia storia sugli schermi di prenotare su Airbnb questo spazio così prezioso per me e la mia famiglia”.

Foto di Renata Bolivar da Ufficio Stampa

Ugly Betty diventa, quindi, speciale host Airbnb e durante il soggiorno gli ospiti potranno:

accedere all’armadio personale e provare alcuni dei look più iconici;

trascorrere la notte nella camera da letto, sbirciando anche nel diario privato in cui Betty ha raccolto tutte le sue storie d’amore con Armando;

sbirciare i ritratti di amici e familiari;

fare colazione nello stile di Betty e Hermes.

Foto di Renata Bolivar da Ufficio Stampa

Come fare? I fan possono inviare una richiesta di prenotazione per la casa di Ugly Betty a partire dal 31 luglio dalle ore 18:00CET a questo link. Il soggiorno è gratuito ed è disponibile per una notte, dal 10 all’11 agosto 2024.

Foto da Ufficio Stampa