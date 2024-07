Il Parco di Castello Chigi a Castel Fusano si prepara ad accogliere la due giorni del festival ‘SuperAurora’. Scopriamo meglio la location storica.

È ormai conto alla rovescia per il festival SuperAurora, rassegna musicale che si ispira alle grandi manifestazioni internazionali in programma a Roma nel weekend del 27 e 28 luglio. A ospitare la due giorni (qui la lineup con i protagonisti sul palco) è la splendida cornice di Castello Chigi a Castel Fusano. La storica tenuta Chigi – Sacchetti nell’area sud della Capitale si estende per oltre mille ettari a poco più di un chilometro dalla linea costiera. Ed è dominata dalla villa fortificata circondata dai rigogliosi giardini del parco urbano Pineta.

La costruzione di Castello Chigi risale al XVII secolo, in particolare al 1623, quando il cardinale Giulio Cesare Sacchetti ne commissionò la realizzazione a Girolamo Rainaldi. All’architetto fu affidata la trasformazione dell’antico edificio in rovina mentre Pietro da Cortona avrebbe curato le ricchissime e pregevoli decorazioni interne. Nel corso degli anni intervennero nei lavori anche Francesco Peparelli, Camillo Arcucci e Bernardo Radi che portò a termine il progetto.

Fu, quindi, nel 1629 che la villa aprì i suoi battenti e rimase di proprietà della famiglia Sacchetti fino al 1755 quando subentrò la famiglia Chigi. Affittata anche alla famiglia Savoia, la villa fu infine acquistata dall’allora governatorato di Roma con sede in Campidoglio. A caratterizzare la struttura fortificata è senza dubbio il ciclo di affreschi che abbellisce le sale della villa per il quale Pietro da Cortona pensò a svariati temi.

Ecco, allora, nella cappella i soggetti di tema religioso ispirati a storie dell’Antico e del Nuovo Testamento. Ma anche episodi tratti dalla mitologia, vicende della storia dell’antica Roma e minuziose mappe geografiche in cui campeggiano gli stemmi della famiglia proprietaria. Scene inquadrate in dettagliate riproduzioni del paesaggio circostante. Proprio il parco – che farà da scenario naturale al SuperAurora – ospita ampie varietà di flora e fauna. E non a caso la tenuta è tra i polmoni verdi di Roma. Perfetta oasi in cui riparare per difendersi dalla canicola estiva della città e, nel weekend del 27 e 28 luglio, anche per ascoltare alcuni degli artisti più interessanti della scena italiana e internazionale.

