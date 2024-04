Online il terzo episodio di ‘Non lo faccio x moda’, podcast di Giulia Salemi che questa settimana intervista Giulia De Lellis.

Dopo aver ospitato Alfonso Signorini e L’Estetista Cinica, Giulia Salemi prosegue con un nuovo appuntamento di Non lo faccio x moda. Il primo podcast della conduttrice radiofonica e televisiva, modella e influencer si conferma tra i titoli più ascoltati e visti delle scorse settimane rimanendo stabile nella Top 10 su tutte le piattaforme digitali. Un trend che promette di continuare con il terzo episodio, in streaming da lunedì 29 aprile alle 12 e su YouTube dalle ore 15.

Foto da Ufficio Stampa

Ospite del salotto settimanale è Giulia De Lellis, una delle influencer più seguite con i suoi 5 milioni di followers. Anche in questa puntata Giulia Salemi entra nella storia personale dei suoi ospiti e con l’influencer mette in luce racconti di vita, senza freni, che toccano anche i disagi vissuti durante la carriera.

Nella chiacchierata, Salemi e De Lellis affrontano molti temi in comune, dalla separazione dei genitori agli amori travagliati, fino ai tradimenti, non solo amorosi, ma anche quelli più difficili delle false amicizie. E ancora: dagli inizi nel mondo televisivo fino alla creazione di un’azienda. E poi l’amore, la famiglia, le cure per il proprio corpo e la sincerità che è alla base del suo successo.

LEGGI ANCHE: — Ermal Meta, la sua ‘Buona Fortuna’ è un album di memorie future: «Il proprio posto nel mondo»

Non lo faccio x moda è il podcast prodotto da Taag!, agenzia di talent management attiva nel mondo dell’intrattenimento di Mondadori Media.

Guarda il terzo episodio di Non lo faccio x moda

Foto da Ufficio Stampa