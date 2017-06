Tutto può succedere 2, colpo di scena ad un passo dalla puntata finale. Ecco le anticipazioni

Il 22 e 29 giugno 2017 andranno in onda le ultime puntate della seconda serie di Tutto può succedere. Un grande colpo di scena attende tutti i fan, ecco cosa accadrà tra Federica e Stefano...

di Francesca Demirgian - 21 Giugno 2017

Dopo aver tenuto compagnia a molte famiglie italiane il giovedì e la domenica sera, Tutto può succedere 2 sta per giungere al gran finale. Il 22 e il 29 giugno andranno in onda la dodicesima e la tredicesima puntata che chiuderanno anche questa fortunatissima seconda edizione della fiction Rai ispirata alla serie tv americana Parenthood. E, ovviamente, non mancheranno nuovi colpi di scena.

Quella di giovedì 22 giugno, in particolar modo, sarà una puntata di snodo molto importante per un po’ tutti i personaggi. Sara cercherà di riavvicinarsi al figlio Denis, che le ha voltato le spalle dopo aver scoperto che la madre starebbe progettando di avere un altro figlio, dovendo allontanarsi, però, dal compagno Marco. Feven e il pediatra partiranno per un viaggio, affidando Robel a Carlo e Thony (la cantante per la quale il più piccolo dei fratelli Ferraro sembra avere un debole).

Anche Giulia, dopo aver affittato una casa insieme ad Alberto, si troverà ad un bivio: la vita con il nuovo compagno, che nel frattempo ha ottenuto la separazione dalla moglie, o il ritorno a casa con il marito Luca e la figlia Matilde.

Ma i colpi di scena, nella dodicesima e penultima puntata di Tutto può succedere 2, interesseranno in particolar modo le due cugine ventenni della fiction di Raiuno. Ambra, dopo essere stata invitata a cena da Renato De Cairo, sarà baciata dall’aspirante sindaco e andrà completamente in crisi. Federica, invece, dopo aver capito di essere davvero innamorata di Stefano, deciderà di non partire più per Birmingham – dove ha vinto un’importante borsa di studio – ma questa sua scelta desterà una certa preoccupazione nel padre Alessandro (Pietro Sermonti) che, a quanto pare, assisterà anche a un bacio tra i due.

L’appuntamento per vedere questi ed altri colpi di scena è giovedì 22 giugno, come sempre alle 21,15 su Raiuno.