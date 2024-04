In occasione dell’uscita del suo nuovo album ‘Ho acceso un fuoco’, Diodato si è esibito a sorpresa alla Triennale di Milano. Le immagini.

Diodato si è esibito live a sorpresa durante la Design Week, presso alcune opere e installazioni della Triennale di Milano, cantando i brani del suo nuovo album ‘Ho acceso un fuoco’ (Carosello Records), disponibile dal 19 aprile. “Il senso di questo album è provare a raccontare le vibrazioni che ho raccolto nel corso degli anni attraverso i live. – spiega il cantautore – Suonando per altre persone e con altre persone, e suonando con i luoghi”.

Il progetto racchiude tappe musicali fondamentali della carriera di Diodato, dalle origini con brani come Ma che vuoi, Mi fai morire e Ubriaco (2014), fino ai pezzi più recenti come Ci vorrebbe un miracolo (2023) e Ti muovi. Passando per Mi si scioglie la bocca e Cosa siamo diventati e le cover di Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André interpretato con Jack Savoretti e una rivisitazione di Cucurrucucú paloma del messicano Tomás Méndez.

“Credo che questo luogo magico, rappresentato dalla Triennale […], sia un fuoco acceso all’interno di questa città. – prosegue l’artista – Un fuoco attorno al quale si sono radunate tantissime persone, cittadini italiani e del mondo. E A mio avviso, questo è il senso dell’arte: accendere fuochi nel buio attorno ai quali ritrovarsi”.

“Questo album rappresenta un viaggio che dura da diversi anni. Alla fine dell’ultimo tour, ho sentito l’esigenza di portare tutta quell’esperienza raccolta durante centinaia di concerti all’interno di uno studio di registrazione. Per provare a fotografare quelle sensazioni e registrare quelle vibrazioni che hanno trasformato alcune mie canzoni, rendendole non solo mie. Mi piaceva l’idea di far vibrare questo album tra la gente”.

“Credo che la musica abbia il dovere, forse, di abbattere le barriere ed è bello provare a interagire con altre forme d’arte. Può essere un’opera di design o, come mi è capitato più volte, il cinema. Credo sia un dialogo tra anime”, conclude Diodato.

Il tour teatrale

Candidato ai David di Donatello per la miglior canzone originale con La mia terra, parte della colonna sonora del film Palazzina Laf diretto da Michele Riondino, in autunno Diodato sarà in tour nei teatri. Di seguito le date (Magellano Concerti):

28 settembre – Grosseto , Teatro Moderno DATA ZERO

, Teatro Moderno DATA ZERO 01 ottobre – Bari , Teatro Petruzzelli SOLD OUT

, Teatro Petruzzelli SOLD OUT 02 ottobre – Lecce , Teatro Politeama Greco

, Teatro Politeama Greco 05 ottobre – Mestre (VE), Teatro Toniolo SOLD OUT

(VE), Teatro Toniolo SOLD OUT 06 ottobre – Milano , Teatro Arcimboldi

, Teatro Arcimboldi 09 ottobre – Roma , Auditorium Parco Della Musica

, Auditorium Parco Della Musica 11 ottobre – Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 18 ottobre – Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini

(MC), Teatro Rossini 19 ottobre – Pescara , Teatro Massimo

, Teatro Massimo 20 ottobre – Assisi , Teatro Lyrick

, Teatro Lyrick 23 ottobre – Palermo , Teatro Golden

, Teatro Golden 24 ottobre – Catania , Teatro Metropolitan

, Teatro Metropolitan 26 ottobre – Rende (CS), Teatro Garden

(CS), Teatro Garden 29 ottobre – Firenze , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 30 ottobre – Bologna , Europauditorium

, Europauditorium 31 ottobre – Schio (VI), Teatro Astra

(VI), Teatro Astra 14 novembre – Torino , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo 16 novembre – Mantova , Teatro Sociale

, Teatro Sociale 17 novembre – Trento , Auditorium Santa Chiara

, Auditorium Santa Chiara 25 novembre – Genova , Teatro Politeama Genovese

, Teatro Politeama Genovese 27 novembre – Parma, Teatro Regio

I biglietti sono disponibili su TicketOne e sui circuiti di vendita abituali.

