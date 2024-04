In anteprima il video del nuovo singolo di Romina Falconi, ‘La Solitudine di una Regina’, in uscita il 26 aprile.

Esce il 26 aprile esce La Solitudine di una Regina, (Freak&Chic/ADA Music Italia), il nuovo brano di Romina Falconi. Circondata dalla magnificenza del suo regno e dall’ammirazione della sua gente, la regina rappresenta un’icona di potere e bellezza. Tuttavia, dentro le mura del suo castello, si cela un’anima incompleta e destinata alla ricerca eterna di ciò che non può più avere.

La Solitudine di una Regina è una lettera che non può essere consegnata, la storia di una malinconia insanabile. La Regina scrive questa lettera e la penna sanguina sul foglio perché sta confessando che sarà incompleta per sempre. Nonostante i trionfi e la gratitudine alla vita, la Regina è consapevole di essere destinata all’intrattabilità e si sta preparando a convivere con una grande assenza. Per ogni essere umano, la capacità di affrontare la vita e guardare avanti è cruciale: siamo il risultato non solo di ciò che abbiamo, ma anche da ciò che ci manca.

Romina Falconi, La Solitudine di una Regina e Rottincuore

La Suora, Lupo Mannaro, Maria Gasolina fanno parte di un progetto più ampio di prossima uscita, Rottincuore. Molto più di un concept album è un trattato di psicologia immaginato dalla cantautrice dopo esperienze rocambolesche di vita, dove ogni canzone rappresenta un’ombra umana ed è accompagnata da un vero e proprio magazine cartaceo, il Rottocalco, che sviluppa il tema del brano attraverso scritti firmati dalla stessa Romina, psicologi, giornalisti e illustratori.

«Questa canzone parla di una creatura Rottincuore votata alla malinconia. È una magnifica assenza che torna a farmi una carezza anche se ho imparato a ricominciare – afferma Romina Falconi – È il crepuscolo che ogni tanto mi piomba dentro e mi fa sentire intrattabile. Sì, sì, intrattabile, perché invece di gioire per le mille cose che ho, sto pensando all’unica cosa che non posso più avere. È la consapevolezza che dovrò essere forte anche da sola, anche se in alcuni giorni mi sento una regina, per l’amore che ho e per le piccole conquiste della vita. Va tutto bene, ho tanto amore intorno, sì ma non ho te».

Insieme a Romina Falconi, autrice di musica e testi, hanno collaborato Nello Savinelli (batteria), Nikk Savinelli (chitarra), Ric Demarosi (basso), Jason Rooney e Leonardo Caminati (synth + programmazione). Il brano, prodotto e arrangiato da Jason Rooney, Leonardo Caminati e Nikk Savinelli, è stato mixato da Leonardo Caminati e masterizzato da Giovanni Versari.

Foto di Ilario Botti