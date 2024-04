Amazon Music torna al ‘Primavera Sound’ producendo e trasmettendo il live streaming dello show da Barcellona. Tutti i dettagli.

Per il terzo anno consecutivo si rinnova il fortunato connubio tra il Primavera Sound di Barcellona (dal 30 al 1° giugno) e Amazon Music. Il servizio di streaming, infatti, produrrà e trasmetterà in esclusiva il live streaming di performance selezionate dal palco del Parc del Forum. In questo modo, gli appassionati da ogni angolo del mondo potranno avere accesso a un fine settimana di musica dal vivo su Prime Video e sui canali Amazon Music su Twitch.

Il Primavera Sound sarà trasmesso sia in spagnolo sia in inglese, senza costi associati, su due canali con contenuti originali e un terzo canale in simulcast con sottotitoli. Gli spettatori possono sintonizzarsi tramite i canali Amazon Music su Twitch e su Prime Video, a partire dalle 19:30 CEST ogni giorno. Sul posto, l’Amazon Music Stage ospiterà una stellare line-up di artisti di fama mondiale per interviste e dietro le quinte esclusivi.

Grafica da Ufficio Stampa

Novità per il 2024, Amazon Music ha creato un’esclusiva terrazza panoramica affacciata sull’Amazon Music Stage, accessibile agli appassionati di musica che utilizzano il servizio di streaming per ottenere la migliore visione delle esibizioni.

I dettagli del Primavera Sound con Amazon Music

AMAZON MUSIC TUNE IN

Amazon Music event detail page

Amazon Music su Twitch:

Channel one: Trasmesso in inglese twitch.tv/amazonmusic

Channel two: Trasmesso in inglese con sottotitoli in spagnolo: twitch.tv/amazonmusicenvivo

Channel three: Contenuti di performance twitch.tv/amazonmusices

I canali uno e due trasmetteranno lo stesso contenuto, con traduzioni in spagnolo offerte sul canale due. Il canale tre offrirà solo contenuti di performance aggiuntivi.

PRIME VIDEO TUNE IN

Prime Video day one

Prime Video day two

Prime Video day three

Prime Video:

Channel one: Trasmesso in inglese con sottotitoli in inglese

Channel two: Trasmesso in inglese con sottotitoli in spagnolo

Channel three: Contenuti di performance

I canali uno e due trasmetteranno lo stesso contenuto, con traduzioni in spagnolo offerte sul canale due. Il canale tre offrirà solo contenuti di performance aggiuntivi.

Grafica da Ufficio Stampa