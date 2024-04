Mercoledì 15 maggio va in scena nel cuore di Milano il grande evento gratuito di Radio Italia con dodici protagonista della musica di oggi. Il cast completo.

Raggiunge quota undici l’ormai tradizionale appuntamento milanese con Radio Italia Live – Il concerto, che affollerà Piazza Duomo mercoledì 15 maggio alle ore 20.40. “Un evento di cultura popolare, ovvero pop, di cui abbiamo bisogno”, queste le parole del sindaco Beppe Sala alla conferenza stampa in occasione della quale è stato annunciato il cast 2024.

Ad riempire di note il cuore del capoluogo meneghino saranno, infatti, dodici artisti della musica italiana, protagonisti della scena attuale. Si alterneranno, con la consueta formula di tre brani a testa, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori:

Foto di Luca Marenda da Ufficio Stampa

“È sempre una grande emozione e un grande onore partecipare a questo show che restituisce alla musica importanza della qualità – afferma Emma, ospite della conferenza. “È un elemento importante e quando si riesce a arte, e comunicarla, con un’etica è qualcosa di bello. Le cose belle possono migliorare e salvare questa società”.

Questa volta la conduzione – fino allo scorso anno affidata a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu – vedrà impegnati gli speaker di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta. Ed è previsto inoltre l’allestimento della “terrazza Radio Italia” dalla quale Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti. Come sempre, poi, la sigla iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino in una versione rinnovata.

Dopo Milano RILIVE farà tappa, per la prima volta, in Piazza del Plebiscito a Napoli dove è in programma, il prossimo giovedì 27 giugno. Presenting Partner di entrambi i concerti è isybank, banca digitale di Intesa Sanpaolo, a conferma della solida partnership che da anni vede il Gruppo al fianco di Radio Italia e della grande musica italiana.

Come seguire lo show in radio e in tv

Per chi non potrà essere in piazza, Radio Italia Live – Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD). Inoltre, sarà in streaming audio/video su radioitalia.it e sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia oltre che sui dispositivi Echo di Amazon.

Grafica da Ufficio Stampa

Radio Italia Live – Il Concerto sarà in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). L’evento vivrà anche sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Instagram, TikTok e X con l’hashtag ufficiale #rilive. In particolare, cercando RILIVE su TikTok, sarà possibile vivere un’esperienza completa con contenuti interessanti ed esclusivi. A partire dal 14 maggio, infatti, sarà disponibile la sezione #RILIVE all’interno dello spazio New Music.

Foto da Ufficio Stampa