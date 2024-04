Dopo qualche anticipazione social, Ultimo ha annunciato l’uscita del nuovo album dal titolo ‘Altrove’, otto tracce dal 17 maggio. Quello che sappiamo finora.

Che ci fossero novità era nell’aria, soprattutto dopo qualche indizio lanciato sui social. Finalmente Ultimo ha svelato il mistero annunciando il nuovo album di inediti dal titolo ‘Altrove’ (Ultimo Records, distribuzione Believe). Il progetto – sesto disco in studio per il cantautore romano – sarà disponibile da venerdì 17 maggio su tutte le piattaforme digitali nei formati Cd, Cd autografato, Vinile e Vinile autografato (qui il pre-order).

Otto le tracce dell’album che si preannuncia un autentico racconto in musica con cui Niccolò Moriconi vuole raccontarsi in modo inedito. Così, prendendo per mano i suoi fan, l’artista accompagna in quell’altrove che ognuno disegna in modo unico e custodisce dentro di sé.

Cover da Ufficio Stampa Tracklist da Ufficio Stampa

Questa la tracklist ufficiale e le collaborazioni:

Altrove Lunedì Quando saremo vecchi Neve al sole Quei due innamorati Amore di strada Occhi lucidi Diluvio universale feat. Mezzosangue

LEGGI ANCHE: — Rocco Hunt, su un’apecar con la sua ‘Musica Italiana’

Si aggiunge, dunque, nuova musica all’estate live di Ultimo, che torna negli stadi anche in questo 2024 per il quarto anno di seguito. I biglietti per Ultimo Stadi 2024 La Favola Continua sono disponibili su Vivo Concerti e nei punti vendita autorizzati. Ecco le date:

2 giugno – Trieste , Stadio Rocco Nereo DATA ZERO

, Stadio Rocco Nereo DATA ZERO 8 giugno – Napoli , Stadio Diego Armando Maradona SOLD OUT

, Stadio Diego Armando Maradona SOLD OUT 9 giugno – Napoli , Stadio Diego Armando Maradona

, Stadio Diego Armando Maradona 15 giugno – Torino , Stadio Olimpico SOLD OUT

, Stadio Olimpico SOLD OUT 16 giugno – Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 22 giugno – Roma , Stadio Olimpico SOLD OUT

, Stadio Olimpico SOLD OUT 23 giugno – Roma , Stadio Olimpico SOLD OUT

, Stadio Olimpico SOLD OUT 24 giugno – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 28 giugno – Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 6 luglio – Padova, Stadio Euganeo SOLD OUT

Foto da Ufficio Stampa