Sabato 28 settembre, Malta si prepara a ospitare la prima edizione di Una Notte con le Stelle, evento speciale dedicato alla musica italiana. Il concerto è in prgramma nella spettacolare cornice della piazza monumentale The Granaries di Floriana, vicino alla capitale La Valletta, una location riservata a grandi eventi e concerti internazionali.

Per la prima volta, alcuni degli artisti più iconici della musica italiana si esibiranno sullo stesso palco, con l’obiettivo di celebrare le loro straordinarie carriere. E durante la serata verrà anche assegnato il primo UNCLS Malta Music Award, riconoscimento dedicato ai protagonisti della scena musicale italiana.

Ecco tutti gli artisti attesi on stage:

Al Bano , che ha raccolto successi in tutto il mondo con oltre 26 dischi d’oro e 8 di platino;

Riccardo Fogli, con una carriera che spazia dai Pooh alla sua esperienza solista, consolidando il suo ruolo di protagonista della musica live;

, con una carriera che spazia dai Pooh alla sua esperienza solista, consolidando il suo ruolo di protagonista della musica live;https://www.funweek.it/tag/ricchi-e-poveri Matia Bazar , band con 40 milioni di dischi venduti, 25 album e 12 partecipazioni a Sanremo, di cui 2 vittorie e 2 premi della critica, primo gruppo italiano a esibirsi in Paesi come Russia, Giappone e nel mondo arabo;

, band con 40 milioni di dischi venduti, 25 album e 12 partecipazioni a Sanremo, di cui 2 vittorie e 2 premi della critica, primo gruppo italiano a esibirsi in Paesi come Russia, Giappone e nel mondo arabo; Ricchi e Poveri, con 22 milioni di dischi venduti e una carriera ricca di successi internazionali, simbolo di una seconda giovinezza artistica.

La serata vede alla conduzione Lorella Cuccarini, che proprio quest’anno celebra 40 anni di carriera, affiancata dal giornalista e conduttore maltese Keith Demicoli.

Una Notte con le Stelle è patrocinato dalla Malta Tourism Authority (MTA) e ha come media partner Radio LatteMiele, che ha promosso l’evento in Italia e offerto agli ascoltatori la possibilità di vincere biglietti per il concerto e volare a Malta. A ideare l’evento il promoter Thomas Tarsia e la casting manager Paola Favale, in collaborazione con il Ministero del Turismo maltese.

Foto da Ufficio Stampa