Per festeggiare l’uscita del singolo ‘Musica Italiana’, Rocco Hunt ha attraversato quattro città a bordo di un’apecar offrendo caffè ai fan. Le immagini.

Weekend inedito per Rocco Hunt. L’artista ha, infatti, percorso le strade di Milano, Roma, Napoli e Salerno a bordo di una speciale apecar dando appuntamento ai fan per un caffè. L’occasione? Festeggiare insieme l’uscita di Musica Italiana, brano dal sound fresco e contemporaneo che suona come una vera e propria dedica dell’artista alla bellezza della musica italiana. Elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale, amata e apprezzata in tutto il mondo.

Cover da Ufficio Stampa

In radio e digitale dal 5 aprile, il singolo (Epic/Sony Music) è accompagnato dal videoclip ufficiale girato tra le strade di New York. L’iconico skyline della Grande Mela, Little Italy, scorci e personaggi da cartolina fanno da raccontano con ironia lo stereotipo dell’italo-americano. E al centro, la storia di una coppia di giovani adulti interpretati da Rocco e da sua moglie Ada, che vivono lontano dalla casa che li ha visti crescere. E che, dopo un momento di rottura si riavvicinano, sulle note di una musica familiare, una musica italiana.

Attraverso immagini cinematografiche, Rocco restituisce la sensazione di tornare in contatto con la propria identità culturale grazie a suoni e parole che fanno parte del proprio vissuto. Con un pizzico di nostalgia per una casa spesso lontana.

Foto da Ufficio Stampa