Nuova musica in uscita per Rocco Hunt che annuncia il singolo ‘Musica italiana’: sarà lui a inaugurare l’onda musicale della prossima stagione?

Qualcosa ci dice che sta per arrivare la prima onda musicale dell’estate e a inaugurarla quest’anno ci pensa Rocco Hunt. L’artista ha, infatti, annunciato, la pubblicazione del nuovo singolo Musica italiana, dal 5 aprile in radio e sulle piattaforme digitali (qui pre-save e pre-add). Un brano dal sound fresco, contemporaneo, una dedica dell’artista alla bellezza della musica italiana, elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale, amata e apprezzata in tutto il mondo.

Cover da Ufficio Stampa

Con immagini cinematografiche, Rocco racconta la forza gentile e irresistibile con cui una musica italiana ascoltata all’improvviso è in grado di riportare a casa. Non importa che tu sia uno studente fuorisede, un lavoratore espatriato o, come nella canzone, una coppia che sta costruendo il proprio futuro lontano da casa. Ogni ascolto fa tornare alle radici e ai ricordi che fanno parte del proprio vissuto, con un buona dose di nostalgia agrodolce di casa.

Il “poeta urbano” ci, e si, prepara alla stagione calda forte di oltre 40 dischi di platino collezionati tra Italia, Spagna e Francia dove ha raggiunto anche un disco di Diamante. Non si contano le collaborazioni – italiane e internazionali – apprezzatissime dai 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify per un repertorio che vanta oltre 2.5 miliardi di stream totali.

Foto da Ufficio Stampa