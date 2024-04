Solo Taylor Swift poteva scalzare dalla vetta Tony Effe: il nuovo album della popstar guadagna la prima posizione, terzi i Pearl Jam.

Irrompe direttamente al vertice dalla classifica FIMI/Gfk la super popstar Taylor Swift che porta il nuovo album ‘The Tortured Poets Department’ al numero 1 anche in Italia. E non poteva che essere altrimenti, dopo i record mondiali infranti in pochi giorni. Così, dopo quattro settimane al comando della classifica settimanale degli album più venduti nel nostro paese, Tony Effe deve ‘accontentarsi’ del secondo posto per il suo ‘ICON’.

Nuova entrata anche sul terzo gradino del podio dove i Pearl Jam guadagnano la medaglia di bronzo con ‘Dark Matter’. Tutte italiane, quindi, le posizioni a seguire a partire da ‘Radio Sakura’ di Rose Villain al quarto posto, ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi (#5) e ‘Maya’ di Mace (#6).

Si prosegue con ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta in settima posizione, ‘Nei letti degli altri’ di Mahmood che chiude ottavo e ‘E poi siamo finiti del vortice’ di Annalisa, nona. Completa la Top Ten degli album ‘Popolari’ di Rhove che agguanta l’ultimo gradino.

Top 10 album settimana 17/2024

The Tortured Poets Department – Taylor Swift (NEW) ICON – Tony Effe Dark Matter – Pearl Jam (NEW) Radio Sakura – Rose Villain I nomi del diavolo – Kid Yugi Maya – Mace X2VR – Sfera Ebbasta Nei letti degli altri – Mahmood E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa Popolari – Rhove

Se Taylor Swift domina la chart album, nessuno dei brani del nuovo album si guadagna un posto nella Top Ten dei singoli (download + streaming) dove ancora una volta gli italiani si impongono. In vetta la coppia Rose Villain e Guè che con Come un tuono soffiano l’oro a L’ultima poesia di Geolier & Ultimo, secondi. Stabile in terza posizione per 100 messaggi di Lazza.

Tuta gold di Mahmood guadagna, invece, due posizioni e sale al quarto posto lasciandosi alle spalle Miu Miu di Tony Effe (#5), Dopo le 4 di Tony Effe, Bresh & Tedua (#6) e 00 di Artie 5ive (#7). Agli ultimi posto questa settimana ci sono Sinceramente di Annalisa (#8), Gata Only di Floyymenor (#9) e I p’ me, tu p’ te di Geolier (#10).

Top 10 singoli settimana 17/2024

Come un tuono – Rose Villain feat. Guè L’ultima poesia – Geolier & Ultimo 100 messaggi – Lazza Tuta gold – Mahmood Miu Miu – Tony Effe Dopo le 4 – Tony Effe, Bresh & Tedua 00 – Artie 5ive Sinceramente – Annalisa Gata Only – Floyymenor I p’ me, tu p’ te – Geolier

Foto da Ufficio Stampa