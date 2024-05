Per festeggiare i 40 anni della hit ‘Self Control’, Raf sarà protagonista di un concerto evento con numerosi ospiti a Milano il prossimo novembre.

Era il 1984 quando Raf pubblicava Self Control, tra le hit più famose di sempre della musica italiana e non solo. Per festeggiare lo speciale compleanno del brano – e celebrare una carriera longeva nel pop – Raf annuncia il concerto evento Self Control 40th Anniversary. Il live è in calendario al Forum di Assago (MI) il prossimo venerdì 8 novembre 2024 e i biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne.

Grafica da Ufficio Stampa

Self Control è stato ben più di un esordio artistico. È stato il singolo che portato alla ribalta Raf facendolo conoscere anche al mercato internazionale, consacrandolo tra i più grandi artisti e pilastri della musica italiana. “Sono eccitato e allo stesso tempo curioso per l’atmosfera che prenderà vita sul palco insieme ai miei amici ospiti”, è il commento di Raf.

Sarà, infatti, una serata eccezionale (Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M.) che coinvolgerà il pubblico riportandolo ai magnifici anni che hanno avuto come colonna sonora un brano amato da milioni di persone, inno alla leggerezza e al senso di libertà.

Ma non mancheranno in scaletta anche gli altri grandi successo del repertorio di Riefoli, da Sei La Più Bella Del Mondo a Il battito Animale, da Cosa Resterà degli Anni ’80 a Ti Pretendo, Infinito e molti altri ancora.

Immagini da Ufficio Stampa