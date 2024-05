Nuovo episodio di ‘Non lo faccio x moda’, podcast di Giulia Salemi che nella quarta puntata incontra l’attrice Beatrice Luzzi.

È l’attrice Beatrice Luzzi, reduce dall’esperienza nella casa più spiata, la nuova ospite di Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio x moda. Tra i titoli più ascoltati sulle piattaforme – dove ha raggiunto la prima posizione –, Non lo faccio x moda si conferma amatissimo dal pubblico che ha premiato la speaker e il format fin dalla prima puntata. Dopo Alfonso Signorini, L’Estetista Cinica e Giulia De Lellis, il nuovo appuntamento è in streaming dalle 12 di lunedì 6 maggio e online su YouTube dalle ore 15.

Attrice e vincitrice morale dell’ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi racconta la sua storia, raccontandosi dall’inizio della sua carriera fino al reality. Tra i temi toccati durante la chiacchierata, il successo della soap opera Vivere in cui interpretava la “cattiva” Eva e la partecipazione al film Swept Away con Madonna con cui ha anche ballato sul set.

Non mancano gli amori, dall’ex compagno Alessandro Cisilin a Giuseppe Garibaldi fino al flirt con Gerard Butler. Il tutto, nell’atmosfera informale creata dalla Salemi con la quale Luzzi confessa anche le difficoltà affrontate durante i mesi nella casa così come il rapporto ostico con la madre nell’infanzia e l’attivismo femminista.

Non lo faccio x moda è il podcast prodotto da Taag!, agenzia di talent management attiva nel mondo dell’intrattenimento di Mondadori Media.

