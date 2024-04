Arriva una nuova avventura ispirata a Sonic il film: si intitola ‘Knuckles’ e arriva dal 27 Aprile su Paramount+.

Dal 27 Aprile su Paramount+ arriva Knuckles la serie creata da John Whittington e Toby Ascher spin-off del film Sonic – Il film 2 (2022), con protagonista il personaggio di Knuckles the Echidna (doppiato da Idris Elba). Al suo fianco ritroviamo nei panni dello Sceriffo Wade Whipple l’attore Adam Pally. «Mi sono identificato molto con Wade, anche solo per il parallelismo con la mia vita», racconta Pally nella nostra intervista. Perché se Wade lotta in questo nuovo capitolo per diventare un guerriero, qualcosa di simile è successo anche ad Adam.

Il sogno di un attore è che il ruolo che interpreta in un film possa crescere grazie al lavoro fatto. Ed è quello che è capitato a Pally. «Come attore inizi con un ruolo piccolo, poi piace e ti chiedono di più, ti affidano una cosa tua. È un sogno che si avvera. – ci dice – Ho fatto un percorso simile a Wade. Lui inizia come tenente vice-assistente e finisce come un guerriero. E quindi credo che sia come un sogno». Un sogno diventato realtà.

Sonic il film è stato un successo straordinario al box office. Ma qual è il punto di forza di questa nuova ed avventurosa serie? «Credo che l’ingrediente segreto di Knuckles sia la serietà del personaggio di Iris Elba e la serietà con cui lui lo interpreta. – risponde – Una performance comica straordinaria. C’è una profonda serietà nel rendere il suo personaggio. Quando non capisce le cose lo fa in un modo che lo rende quasi un bambino, come se stesse imparando le cose per la prima volta. Non ha un’opinione sarcastica o non le guarda attraverso la lente di un cinico. E quindi, anche se so molti bambini penseranno Mi piace quando va veloce! (e anche io vorrei essere veloce come lui), credo che una delle cose a cui forse non sanno di rispondere è che lui gli ricorda loro».

Per scoprire quale sia la ricetta per una Funweek secondo lo sceriffo Wade non vi resta che guardare la nostra intervista ad Adam Pally. Knuckles la serie vi aspetta su Paramount+ dal 27 Aprile.

Foto: Kikapress