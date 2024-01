'Criminal Record', un thriller poliziesco su Apple TV+

Al fianco di Peter Capaldi (Doctor Who, The Thick of It) nel ruolo dell’ispettore capo Daniel Hegarty e di Cush Jumbo (The Good Wife, The Good Fight, The Beast Must Die) in quello del sergente June Lenker, nel cast di Criminal Record ci sono anche Charlie Creed-Miles (King Arthur – Il potere della spada, Wild Bill) nei panni di Tony Gilfoyle e Dionne Brown (Queenie) nel ruolo dell’Agente investigativo Chloe Summers.