Il parco della Caffarella a Roma è anche detto parco dei conigli in quanto è pieno di questi animali che fanno compagnia ai turisti

Avete mai pensato di passeggiare in compagnia di simpatici conigli in un parco nel bel mezzo di Roma? Al Parco della Caffarella si può e questi animaletti sono pronti ad accogliervi ad ogni ora del giorno ma a una condizione.

LEGGI ANCHE:– Il ‘mare giallo’ vicino Roma: in questo parco sarai circondato da girasoli

Roma, parco dei conigli: un’oasi unica nel cuore della Capitale

Il parco dei conigli è una zona del grande parco dell’Appia Antica in cui è possibile immergersi nella natura e allo stesso tempo ripercorrere la storia della città eterna scoprendo dei punti poco noti e meno turistici rispetto ad altre bellezze della Capitale, che si trovano al centro di Roma. La valle è posta a ridosso delle Mura Aureliane e tra la via Latina e la via Appia.

Chi si immerge nelle vie del grande parco sarà catturato da diverse attrazioni come il ninfeo di Egeria, un sito archeologico tra i più antichi lungo il corso del fiume Almone. La storia narra che una delle ninfe Camene, Egeria, amante e poi moglie del re Numa Pompilio, dopo la morte del re, si sciolse in lacrime, creando così una fonte, il luogo sacro presso la Porta Capena.

Il parco della Caffarella è aperto a tutti. Infatti, sono tanti coloro che non possono fare a meno di trascorrervi qualche ora all’insegna del relax e della tranquillità tra il cinguettio degli uccelli e i conigli che scodinzolano e danno il benvenuto.

Questi fantastici animaletti si fanno vedere già nelle vicinanze dell’entrata ma chiunque li voglia toccare o passare del tempo insieme potrà farlo seguendo delle regole ben precise:

aguzzare la vista,

guardare dietro i cespugli,

evitare di portare cibo, soprattutto le carote che sono troppo zuccherine.

Nella valle non solo vivono i conigli ma anche le pecore e gli uccellini che è possibile trovare lungo il percorso, in particolare nel capanno birdwatching e il Casale Vaccareccia.

FOTO: SHUTTERSTOCK