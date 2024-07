Nel Lazio vi sono delle cascate naturali nei pressi di Cerveteri: tutti i dettagli sul luogo in potersi rifugiare e allontanare dal caos

Nella frenesia della quotidianità, ogni tanto c’è il bisogno di prendere una pausa e dedicare del tempo a se stessi con una gita fuori porta, immersi nella natura. Tra i tanti luoghi da visitare, nel Lazio vi sono le cascate naturali di Cerveteri dove poter trascorrere una giornata di relax e tranquillità. Sono una delle mete più gettonate dai turisti.

Cascate naturali nel Lazio, a Cerveteri c’è un’oasi

Si chiamano Cascatelle di Cerveteri e sono uno dei posti incantevoli del Lazio dove potersi rilassare e immergersi totalmente nella natura. A pochi km da Roma, esse sono una vera e propria oasi formata da piscine naturali.

Nello specifico, l’acqua delle cascate è limpida e cristallina e scorre tra le rocce, formando dei piccoli laghi in cui chiunque ha la possibilità di fare un tuffo e lasciarsi andare alla freschezza e relax. Non solo, gli amanti della natura potranno rilassarsi e allo stesso tempo esplorare la flora e la fauna presenti. Infatti, le cascate sono circondate da una varietà di piante come salici e pioppi.

Cascatelle di Cerveteri, cosa c’è da sapere

Le varie specie di flora e fauna che si trovano nelle Cascatelle di Cerveteri sono protette. Infatti, rispettare l’ambiente e essere consapevoli della biodiversità del posto sono due requisiti fondamentali per conservare adeguatamente l’oasi.

Ciò non esclude il fatto che vi siano diverse attività da svolgere. Infatti, vi sono molti sentieri intorno alle cascate che possono essere percorsi dai visitatori. La vista alla fine è mozzafiato. Inoltre, vi è la possibilità di allestire picnic all’aperto, godendo di un pranzo immersi nella natura. Infine, nelle Cascatelle di Cerveteri diventano luogo di aggregazione poiché è possibile organizzarvi degli eventi culturali come concerti, mostre d’arte e manifestazioni. Ogni iniziativa ha come scopo anche quello di esaltare la bellezza del posto e l’importanza della natura, parte integrante delle Cascatelle.

FOTO: SHUTTERSTOCK