Ancora una volta, Tony Effe è al comando della chart album che vede Mark Knopfler e Michele Bravi debuttare tra i primi dieci posti. Le Top Ten della settimana.

Ancora una volta Tony Effe si conferma al primo posto dalla classifica settimanale degli album più venduti. Per ‘ICON’, dunque, sono quattro le settimane al comando della Top Ten FIMI/Gfk. Seguono, sul podio ‘Maya’ di Mace (stabile in seconda posizione) e ‘Radio Sakura’ di Rose Villain (che guadagna tre posizioni rispetto a una settimana fa).

La Top of the Music 16/2024 prosegue, quindi, con ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi (#4, stabile), ‘One Deep River’ di Mark Knopfler (new entry al quinto posto)e ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta (#6). ‘Nei letti degli altri’ di Mahmood guadagna il settimo posto (+1) e precede ‘E poi siamo finiti del vortice’ di Annalisa (ottava), ‘Popolari’ di Rhove (#9) e la new entry ‘tu cosa vedi quando chiudi gli occhi’ di Michele Bravi (#10).

Top 10 album settimana 16/2024

ICON – Tony Effe Maya – Mace Radio Sakura – Rose Villain I nomi del diavolo – Kid Yugi One Deep River – Mark Knopfler (NEW) X2VR – Sfera Ebbasta Nei letti degli altri – Mahmood E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa Popolari – Rhove Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi – Michele Bravi (NEW)

Spostando lo sguardo, invece, alla chart singoli (download + streaming) non si registrano nuove entrate. L’ultima poesia di Geolier & Ultimo si conferma in vetta, seguita da Come un tuono di Rose Villain e Guè e 100 messaggi di Lazza (+2). A un soffio dalla medaglia c’è quindi Miu Miu di Tony Effe (#4), Dopo le 4 di Tony Effe, Bresh & Tedua (#5) e Tuta gold di Mahmood (sesto).

La Top of the Music dedicata ai singoli prosegue, quindi, con Sinceramente di Annalisa (settima), I p’ me, tu p’ te di Geolier (#8) e 00 di Artie 5ive (nono). In chiusura, al decimo posto, Gata Only di Floyymenor.

Top 10 singoli settimana 16/2024

L’ultima poesia – Geolier & Ultimo Come un tuono – Rose Villain feat. Guè 100 messaggi – Lazza Miu Miu – Tony Effe Dopo le 4 – Tony Effe, Bresh & Tedua Tuta gold – Mahmood Sinceramente – Annalisa I p’ me, tu p’ te – Geolier 00 – Artie 5ive Gata Only – Floyymenor

Foto da Ufficio Stampa