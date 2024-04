Il secondo capitolo del young adult drama di Ludovico Bessegato in arrivo solo su Prime Video dal 6 giugno: guarda il teaser.

Prime Video ha rivelato il teaser dell’attesissima seconda stagione della serie Original italiana Prisma, firmata da Ludovico Bessegato. In arrivo solo sulla piattaforma di Amazon dal 6 giugno, i nuovi episodi – produzione di Maddalena e Rosario Rinaldo per Cross Productions in collaborazione con Prime Video – promettono inediti e sorprendenti sviluppi che non mancheranno di coinvolgere i fan.

Guidata dalla regia e dalle sceneggiature di Bessegato, insieme a Francesca Scialanca, Prisma offre uno sguardo autentico e coinvolgente sulla vita degli adolescenti, affrontando temi universali come l’amore, l’identità e l’autodiscovery. E nella seconda stagione, i ragazzi di Latina affronteranno nuove sfide e avventure in un percorso di crescita e scoperta personale.

Immagine di Francesco Ormando da Ufficio Stampa

I gemelli Andrea e Marco (Mattia Carrano), insieme a Daniele, Nina, Carola e gli altri, ripartono esattamente nel punto in cui il pubblico li aveva lasciati. Tra amori e desideri, segreti e incomprensioni, con tutte le sfumature infinite che l’adolescenza porta con sé. Dopo il successo dell’esordio, confermato il cast con Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza.

E ancora: Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia Del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni. Prisma 2 è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

Immagini di Francesco Ormando da Ufficio Stampa